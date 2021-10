Yvelines : un centre pénitentiaire de 700 places va être construit à Magnanville

Une nouvelle prison va voir le jour en Île-de-France. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a annoncé jeudi soir, la création d'un centre pénitentiaire de 700 places à Magnanville, (Yvelines). Le centre sera livré fin 2027 et "ira au-delà de l'effort de construction du Plan 15.000".

Le ministre veut renforcer le maillage pénitentiaire en Île-de-France

On manque de place dans notre région. Les prisons sont surpeuplées.

On est par exemple à 161% d'occupation à Bois d'Arcy, précise le communiqué. Le centre pénitentiaire de Magnanville viendra compléter les projets de constructions déjà annoncés à Bernes, Crisenoy et Noiseau.

Ce projet s'ajoute au "Plan 15.000"

Ce Plan prévoit la création de 15.000 places de prison supplémentaires à l'horizon 2027.

C'est le plan "le plus ambitieux entrepris depuis 30 ans", précise le communiqué du ministère. Il permettra notamment d'améliorer les conditions de travail des personnels, de "fermer certains établissements qui ne sont plus adaptés" et de "résorber la surpopulation dans les maisons d'arrêt et à poursuivre l'objectif de l'encellulement individuel à 80%".