Yvelines : un pompier s'installe sur le toit de sa caserne pour dire non à la vaccination obligatoire

Un pompier volontaire antivax a décidé de se faire entendre. Il a choisi de mener une action spectaculaire. Il a monté sa tente sur le toit d'un bâtiment de sa caserne, ce mardi matin, à Ablis une petite commune située près de Saint-Arnoult (Yvelines). À la mi-journée, après une négociation menée avec les gendarmes, il est descendu de son perchoir.

Ce pompier volontaire, un père de famille de 46 ans, qui vient de présenter sa démission, proteste contre la vaccination obligatoire qu'il refuse.

Le pompier avait l'intention de faire une grève de la faim

Dans une vidéo qu'il a tournée sur le toit, il explique : "Un jour t'es pompier, le lendemain t'es un moins que rien parce que tu refuses de te faire vacciner".

Il montre une pancarte où il est écrit : "Afin de montrer mon désarroi face aux mesures injustes et discriminatoires de notre gouvernement, je ne vais m'alimenter que d'eau. Non à la vaccination obligatoire pour les enfants. Non à la vaccination obligatoire pour les pompiers et les soignants".

"C'est plus parlant qu'une manifestation, c'est plus parlant que de gueuler "liberté liberté" dans la rue", déclare-t-il également, en pleurs, dans sa vidéo.

L'obligation vaccinale pour les pompiers a été fixée au 15 septembre 2021

À partir de la mi-septembre, les pompiers, professionnels comme volontaires, devront en effet être vaccinés contre le Covid-19, au même titre que les soignants, par exemple.

Selon le ministère de l'Intérieur, 72% des pompiers, dont près de 100% des professionnels, avaient reçu au 20 août au moins une dose de vaccin. Une semaine plus tôt, ils n'étaient que 54% à être vaccinés.