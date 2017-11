Yvelines : une mosquée de Sartrouville à nouveau fermée par le préfet

La mosquée du quartier des Indes à Sartrouville (Yvelines) venait de rouvrir après la fin de l'état d'urgence. Elle a de nouveau été fermée samedi par les autorités pour propagation d'idéologie radicale, a annoncé lundi la préfecture des Yvelines. La durée de la fermeture est de six mois.

Une mosquée de Sartrouville (Yvelines) a été à nouveau fermée par les autorités, a indiqué, lundi, la préfecture. Elle venait de rouvrir après la fin de l'état d'urgence. La mosquée des Indes est accusée de propager l'islam radical.

Une fermeture de 6 mois

La mosquée avait déjà été fermée un mois entre le 2 octobre et le 2 novembre 2017 à la suite d'un arrêté préfectoral. Cette fois la mosquée des Indes a été frappée samedi d'une fermeture administrative de 6 mois.

La mosquée propagerait une idéologie néfaste chez les jeunes

L'arrêté préfectoral lui reproche principalement d'être un "foyer ancien de l'islam radical" et de laisser libre cours à "des prêches radicaux, marquant leur hostilité aux principes républicains et incitant à la haine à l'encontre des autres religions". La mosquée est accusée de propager une idéologie néfaste chez les jeunes qui "se sentaient autorisés à légitimer le jihad, ainsi qu'en témoignent les nombreux tags aux alentours de la mosquée, légitimant Daech et insultant l'Etat français".

La préfecture relève aussi dans son arrêté les "tensions et actes violents survenus de manière récurrente" après la première fermeture, comme des "incendies de véhicules" ou "le caillassage des véhicules RATP". Selon elle, cela démontre "l'emprise" de la mosquée "sur la vie locale et la radicalisation de certains habitants du quartier".

L'Association cultuelle des musulmans de Sartrouville a déposé un recours

L'Association cultuelle des musulmans de Sartrouville a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Il sera examiné mardi à Versailles. Le responsable de la mosquée des Indes et président de l'Association, Saïd Djelleb, affirme ne pas comprendre cette fermeture. "Nous avons fait preuve de transparence avec le préfet, on a fait les concessions nécessaires même si on n'a rien à se reprocher", explique Saïd Djelleb.