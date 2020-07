Yvelines : une semaine de vacances pour des jeunes défavorisés avec la fondation du PSG

Ils sont une vingtaine de jeunes âgés de 7 à 13 ans. Ils ont tous participé à cette semaine de vacances à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines organisée par la fondation du PSG. Au menu, du sport certes mais pas que, les enfants ont appris des valeurs comme le respect, la solidarité et l'engagement. "On met en place des activités qui emmènent à ce qu'il y ait une cohésion de groupe toute la semaine", explique Mohammed Admani, éducateur pour la fondation.

"Recréer du lien"

"Ils sont ensemble toute la semaine. Ils partagent des repas, des moments à la cantine, leur chambre. L'idée c'est surtout après la période qu'on a tous vécu et qu'ils ont vécu, leur refaire vivre un peu, de recréer du lien social entre eux, entre les enfants", poursuit-il avant de siffler le début du match de flag rugby, du rugby mais sans contact. Cette semaine a également pour objectif l'apprentissage de valeur aux enfants. "Respect, solidarité et fair-play", note d'emblée Kylian, 12 ans.

C'est la troisième fois qu'il participe à ce séjour et est toujours aussi ravi. "Je suis content parce que cette semaine me fait partir en vacances parce que des fois on n'a pas trop les moyens de partir en vacances, ça me fait du bien d'être ici", raconte-il à France Bleu Paris, à la fin de la partie de flag rugby. Lui comme la vingtaine de jeunes présents se rappelleront de cette semaine, y compris les valeurs qu'on leur a enseignées. "On se respecte, on est solidaire entre nous des fois il y a des petits problèmes mais on se respecte tous au final", note Kylian.