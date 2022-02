Yves Baumgarten nommé nouvel évêque du Puy-en-Velay

Le Pape François a nommé le père Yves Baumgarten évêque du diocèse du Puy-en-Velay.

Il était jusqu’à présent curé de la paroisse Sainte-Marthe-du-Nord-Roannais à Charlieu dans le diocèse de Lyon.

Yves Baumgarten sera ordonné évêque en la Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation au Puy le dimanche 27 mars à 15h30.

C'est le 106e évêque du Puy.

Un parcours dans la Loire et Lyon

Monseigneur Yves Baumgarten a été ordonné prêtre le 27 juin 2004 pour l’archidiocèse de Lyon. Il est alors nommé vicaire de la paroisse Saint-Paul en Roannais. De 2005 à 2012, il est curé de la paroisse Notre-Dame des Côteaux du Levant, à Balbigny. Au cours de ces sept années, il est accompagnateur de l’aumônerie de l’hôpital de Roanne, pendant un an, en 2009.

En 2012, il est nommé curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Lyon – jusqu’en 2014 - et vicaire épiscopal territorial de « Lyon-Est » - jusqu’en 2019 -. Au cours de ces années, de 2016 à 2017, il devient également administrateur des paroisses Sainte Jeanne d’Arc et de Notre-Dame du Bon Secours. En 2014, il est nommé vicaire général de l’archidiocèse de Lyon et modérateur de la Curie, jusqu’en 2020.

Depuis 2020, il était administrateur puis curé des paroisses du Nord-Roannais, au sein de l’archidiocèse de Lyon