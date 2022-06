Yves Coppens à des jeunes Mayennais : 'L'évolution de l'Homme est liée à l'évolution du climat"

Découvreur de plusieurs fossiles d'hominidés, dont la célèbre australopithèque Lucy, le paléontologue Yves Coppens, décédé mercredi à l'âge de 87 ans, a eu à coeur de faire découvrir à un large public la fabuleuse histoire des origines de l'Homme. Livres, conférences, interviews, mais aussi supervision scientifique de documentaires : ce formidable passeur, professeur émérite au Collège de France, n'a eu de cesse de raconter avec verve l'épopée humaine.

à lire aussi Découvreur de Lucy, le paléontologue français Yves Coppens est décédé à l'âge de 87 ans

Yves Coppens part en expédition en Afrique à partir de 1960, en commençant par l'Algérie et le Tchad. En 1967, il découvre un fossile d'hominidé bipède vieux de 2,6 millions d'années, dans la vallée de la rivière Omo (Ethiopie). Mais avec son expédition de 1974 dans la dépression de l'Afar, il va devenir l'un des visages les plus célèbres de la paléontologie. Avec le géologue Maurice Taieb et l'Américain Donald Johanson, ils mettent au jour 52 fragments d'ossements. C'est à l'époque le fossile d'hominidé le plus complet jamais trouvé. Les chercheurs le surnomment Lucy, comme la chanson des Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds" en étiquetant les os.

Lucy fut alors considérée comme l'ancêtre de l'homme moderne, avant que la recherche sur les origines de l'humanité ne remette en question cette présentation. Mais cette incroyable découverte n'est pas celle qui a marqué le plus Yves Coppens et il s'en expliquait sur France Bleu Mayenne en 2018, invité de la classe radio, émission présentée par Pascal Fouchet et par des jeunes Mayennais : "d'abord parce que j'ai trouvé d'autres choses avant Lucy et puis j'en ai trouvé d'autres après. Lucy a perdu de son importance au fil des ans. A titre personnel, le premier fossile humain que j'ai trouvé c'était en 1961 au Tchad et celui-là m'a marqué scientifiquement et émotionnellement. Mais la plus importante découverte de ma carrière, on le sait moins, c'est d'avoir compris et réalisé que l'évolution de l'Homme était tout à fait liée à l'évolution du climat. L'Homme était né, au même titre que les animaux qui l'entouraient, de la nécessité d'une adaptation à un réchauffement climatique. Quand j'ai trouvé ça en 1975, ce n'était absolument pas connu. Et puis ça s'est diffusé et tout le monde y croit aujourd'hui".