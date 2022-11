Yves Goasdoué recommande l’interdiction des véhicules électriques (trottinette, vélo) sur les trottoirs

Au fil des années et du développement des trottinettes et vélos électriques, la cohabitation devient de plus en plus difficile entre ces véhicules et les piétons. Il est temps d’agir selon Yves Goasdoué, le président du Conseil national de la sécurité routière. “ Le trottoir n'a pas de définition juridique, le code de la route ne le concerne pas” observe le maire de Flers. “On arrive aujourd’hui à un mélange des genres entre les piétons et les gamins qui peut être en trottinette non motorisé, et un certain nombre de personnes avec des engins motorisés”

ⓘ Publicité

Les écarts de vitesse entre un piéton et une trottinette électrique, certains modèles dépassent les 30 km/h, provoquent des collisions parfois dramatiques. ”On voit l'accidentalité progresser, à la fois avec des blessés et des morts. On a proposé que ce soit défini légalement pour réserver les trottoirs aux vrais modes doux, c'est-à-dire aux piétons, aux enfants, aux handicapés et qu'on sépare les flux” détaille Yves Goasdoué.

Repenser la voie publique en incluant les vélos et trottinettes électriques

La mortalité des utilisateurs des trottinettes électriques ne cesse d'augmenter d'année en année : dix décès en 2019, sept en 2020 (statistique à nuancer avec les confinements) et vingt-deux morts l'an dernier. Si ces engins ne peuvent plus circuler sur les trottoirs, au nom de la sécurité des piétons, leurs usagers sont-ils en sécurité dans les rues empruntées par les voitures, bus et camions ? “Si on veut que la mesure qu'on propose de sanctuariser le trottoir soit efficace, il faut que ces nouveaux moyens de déplacement trouvent des infrastructures appropriées et sûres. Il n'y a pas de pistes cyclables partout, c'est vrai. Et donc il va falloir qu'on fasse un peu notre révolution. C'est la deuxième partie de la recommandation. Je prends en exemple la ville de Flers, il faut que je mobilise les communes autour, et aussi le conseil départemental. Parce qu'entre les communes, ce sont des routes départementales” détaille le maire de Flers, qui annonce vouloir développer un vrai réseau de pistes réservées à ces vélos et trottinettes électriques. “Ces modes de déplacements vont continuer à se développer. Donc il faut agir. Et avec l’aide de l’État”.

C’est au gouvernement de prendre des décisions, autant sur les règles d’accès aux trottoirs (même si les communes peuvent verbaliser des comportements dangereux) que sur le développement, participation financière, de pistes sécurisées pour vélos et trottinettes électriques. Le conseil national de la sécurité routière, présidé par Yves Goasdoué depuis 2017, n’émet que des recommandations issues des différentes sensibilités de ces soixante-sept membres : élus, représentants d'associations, médecins ou encore dirigeants d’entreprises.