Yvette, 94 ans, coincée chez elle à cause d'une panne d'ascenseur dans sa résidence à Mudaison

Dans son fauteuil, Yvette, 94 ans regarde une émission de télé. Elle est coincée dans son appartement au 2eme étage depuis que l'ascenseur de sa résidence à Mudaison ne fonctionne plus. C'est à dire depuis la mi-juillet. "J'attends que quelqu'un vienne le réparer. Quand il le sera, je pourrais descendre pour chercher mon courrier, au moins. Là j'attends que ma fille me le porte" explique-t-elle.

Ce sont les deux filles d'Yvette qui s'occupent d'elle. L'une habite aussi à Mudaison, l'autre à Nîmes. Roselyne voit bien que sa mère n'est plus aussi joyeuse qu'avant : "faire un tour dehors ça lui manque. Elle se promenait un quart d'heure. Elle allait voir les boulistes. Ça lui faisait une petite sortie."

"Je ne veux pas qu'elle finisse sa vie enfermée chez elle" — Carole, la petite-fille d'Yvette

Cette résidence Ivoire de 30 logements a été inaugurée en septembre 2021. Un immeuble neuf donc, ce qui accentue la colère de Carole, la petite fille d'Yvette. "On sait très bien que tout peut basculer du jour au lendemain. Je ne veux pas qu'elle finisse sa vie en étant enfermée chez elle" s'inquiète Carole.

La résidence Ivoire à Mudaison a été inaugurée en septembre 2021. Son ascenseur est en panne depuis le mois de juillet. © Radio France - Morgane Guiomard

Elle a écrit au bailleur social Un toit pour tous et l'a alerté sur la situation. Selon elle, "on a aucune date pour la réparation. On a juste eu une réponse nous disant que la pièce a été commandée fin août. Il y a entre six et huit semaines de délai pour recevoir la pièce." Elle craint qu'il ne sera pas remis en route avant la mi-octobre.

L'ascenseur devrait être réparé fin septembre

Le problème vient d'une carte électronique défaillante. Contacté par le maire de Mudaison, Juan Ortega, et par France Bleu Hérault, le bailleur social est formel : le problème sera réglé d'ici la fin du mois de septembre. Un toit pour tous explique que la société chargée de la maintenance a rencontré des soucis avec les délais de livraison de la pièce nécessaire à la réparation.

Rien n'indique que l'ascenseur est en panne depuis la mi-juillet dans cette résidence à Mudaison. © Radio France - Morgane Guiomard