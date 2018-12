Yvette et Christiane, deux retraitées rennaises septiques après les annonces d'Emmanuel Macron sur la CSG

Rennes, France

Christiane, 75 ans, touche 1.600 euros de pension après quarante ans de carrière aux chèques postaux à Rennes, elle a fait le calcul, la CSG lui a "coûté 397 euros l'an dernier". Cette retraitée est concernée par l'annulation de l'augmentation de la CSG annoncée par Emmanuel Macron lundi soir, car elle perçoit moins de 2.000 euros par mois, mais Christiane n'est pas convaincue "on nous fait des annonces sans arrêt, et les décrets d'application n'arrivent jamais, on est méfiants forcément". Même sentiment pour Yvette, 80 ans, 1.100 euros de pension après plus de quarante ans comme employée de commerce aux Galeries Lafayette à Rennes "on verra sur notre feuille de pension en janvier."

Elles réclament une augmentation des retraites

Yvette et Christiane estiment qu'il est urgent d'augmenter leur pensions de retraite "sur la base de l'inflation". Pour l'heure, le gouvernement prévoit de revaloriser les pensions de 0,3% en 2019 et en 2020, nettement en deçà de l'inflation qui tourne actuellement à 1,9%. Or les deux retraitées ont le sentiment de devoir se priver, de ne pas "pouvoir donner autant qu'on voudrait à nos enfants, nos petits-enfants". Christiane lance "ils n'ont qu'à venir quelques jours avec moi et ils verront". Christiane fera partie d'un groupe de retraités reçus la semaine prochaine par le député rennais Florian Bachelier, elle espère bien pouvoir lui faire entendre ses arguments.