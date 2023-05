Zanzibar, Bali, New York : ce tour opérateur basé en Gironde propose des séjours aux personnes handicapées

"Ils me permettent de voyager comme dans ma vie d'avant." Atteinte de tétraplégie suite à une sclérose en plaques, Florence a pu "remettre du piment dans sa vie" grâce notamment à Adaptours . Fondée en 2007 à Cubnezais, en Haute-Gironde, cette agence de voyages est spécialisée "dans les séjours clés en main pour les personnes à mobilité réduite en situation de handicap moteur essentiellement", explique Hervé Guichard, son fondateur. Ce tour opérateur propose des excursions à l'autre bout de la planète (Afrique du Sud, Mexique, Martinique, Maroc...) avec accessibilité garantie.

"C'est Adaptours qui prévient la compagnie aérienne qu'il y aura une personne en fauteuil roulant à bord. J'ai besoin d'un lit médicalisé, j'ai besoin d'un matelas air, j'ai besoin d'une chaise de douche. Ils vont trouver des prestataires et quand je vais arriver à l'hôtel, tout sera déjà tout prêt dans ma chambre", raconte Cindy, une jeune femme de 38 ans paralysée depuis un accident de voiture. Malgré sa tétraplégie, cette habitante de Saint-Etienne dans la Loire a multiplié récemment les voyages. "J'ai été à Tenerife, à Majorque, en Sicile, en Crête et là, dans deux mois, je pars à Malte !"

Les Iles Baléares et Majorque sélectionnées par Adaptours pour l'accessibilité de certains équipements touristiques. - Droits : Adaptours

"Le handicap n'est pas un frein, j'ai pu faire du paramoteur, du parachute ascensionnel et de la moto à trois roues !"

"La qualité d'Adaptours, c'est d'avoir repéré des hébergements qui permettent de ne pas trop galérer et d'éviter sur place les mauvaises surprises", ajoute Florence, une mère célibataire résidant à Paris. Avec ses trois filles, elle a visité la Martinique, l'Afrique du Sud, l'Espagne et bientôt le Kenya grâce à l'agence de voyages girondine. Avec à chaque fois, des excursions et des activités sur mesure.

"J'ai pu faire du ski nautique aménagé", raconte Cindy, une Stéphanoise atteinte de tétraplégie. - Cindy C.

"On va commencer avec un vol avec une assistance aéroport, un transfert en véhicule adapté. On va prévoir un hébergement avec une chambre accessible, une salle de bains adaptée et ensuite, on va également leur proposer du matériel, un lit médicalisé, une chaise de douche, ou peut-être la présence d'une auxiliaire de vie qui viendra le matin pour les aider à faire la toilette", explique Elodie, conceptrice de voyages chez Adaptours. "J'ai une confiance aveugle en l'équipe", confirme Cindy.

C'est en 2007 qu'Hervé Guichard fonde Adaptours. "Il y a quinze ans je travaillais déjà dans le tourisme, et j'ai réalisé qu'il existait des tours opérateurs spécialisés pour des safaris au Kenya et pour des treks au Népal mais qu'il n'y avait rien en France ou presque pour des personnes à mobilité réduite."

Dernière destination proposée par Adaptours : le Kenya ! - Droits : Adaptours

Cindy préfère d'ailleurs partir à l'étranger "parce qu'en France, il y a des problèmes d'accessibilité , c'est dur de rentrer dans certains commerces encore en 2023. Les piscines ne sont pas accessibles non plus la plupart du temps. Donc je n'avais pas envie de partir en vacances en France pour rencontrer les mêmes problèmes. Je suis tétraplégique et en fauteuil roulant, c'est bien que des gens comme ça fassent des choses comme ça pour nous."

"Partir en vacances, ça permet de continuer à avoir du fun dans la vie, de se changer les idées, d'avoir des souvenirs en famille et de mettre du piment dans une année qui est souvent morose, confie Florence. Ça permet de voyager un peu comme ma vie d'avant."

Les tarifs et destinations proposés par le tour opérateur girondin sont disponibles sur le site internet d'Adaptour.