Zapper la messe, oublier le poulet, louper son mariage, avec une seule excuse : le changement d'heure

Ce week-end, on change d'heure. Dimanche à 3 heures du matin, il sera 2 heures. On perd une heure de sommeil. C'est le traditionnel passage à l'heure d'été. L'occasion de se forger une excuse pour justifier ses retards en tout genre. Des lycéens nazairiens en parlent avec humour.

Ils ont de la gouaille, le sens de l'humour et une furieuse envie de rire de tout. Ces lycéens nazairiens sont élèves en terminale STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire. Ils sont en vadrouille dans la Cité des Ducs. Croisés sur leur temps de pause du midi, ils se plient au difficile exercice de l'improvisation. Avec succès. Le thème : le changement d'heure. Début de phrase imposé : "c'est une bonne excuse pour".

Le mieux c'est de les écouter :

"Ca me fera une absence justifiée pour la messe dimanche matin et les cours lundi".

"Une super excuse pour oublier le poulet du dimanche midi."

Et comme ils ne sont pas à un clin d'œil près, ils posent pour la photo.