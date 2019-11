Ze Drive ouvre en janvier 2020 à St André de Cubzac, un drive zéro déchets

Gironde, France

Un concept innovant en Nouvelle Aquitaine, imaginé par deux jeunes femmes, ces jeunes mamans sont sensibilisées aux bons produits fermiers, à l'agriculture bio, et de préférence locale. Laura Boudier travaillait pour un réseau de producteurs girondins et Célia Barracchini était professeure des écoles, chez elle le zéro déchets est omniprésent. Après leur rencontre autour de leur grossesse personnelle, chacune réalise qu'il faut une nouvelle impulsion professionnelle. C'est dans ce projet de drive zéro déchets qu'elles vont désormais s’épanouir.

Laura Boudier et Célia Baracchini vous racontent l'histoire de cette naissance originale, celle du drive zéro déchets basé à St André de Cubzac, ouverture prévue en janvier 2020 Copier

Ce service clé en main fonctionne de cette façon : vous commandez en ligne et vous passez récupérer votre commande sans emballage, déjà conditionnée dans des contenants réutilisables que vous pouvez nous rapporter la fois suivante.Vous ne payez pas plus cher ces contenants lorsque vous passez commande et vous êtes même récompensé(ée) par un bon d’achat dès que vous les rapportez : c’est le principe de la consigne inversée. Le drive les nettoient, un contenant nettoyé et réutilisé consomme 4 fois moins de ressources et d’énergie qu’un emballage recyclé. Les bocaux en verre arrivent de Brive la Gaillarde.

Comment fonctionne ce drive zéro déchets, Laura Boudier et Célia Baracchini vous livrent l'idée globale en quelques mots. Copier

Faire ses courses sans emballages jetables avec des produits majoritairement bio et locaux, voilà votre défi. 60% de ces produits sont issus de producteurs ou d’artisans locaux (Gironde et départements limitrophes). Les 40% restants sont des fournisseurs responsables et éthiques. Le projet est donc sur le point d’éclore, une campagne de financement participatif sur Blue Bees est lancé dans l’objectif d'aider au déploiement sur la métropole bordelaise et créer d'autres points de retraits. La campagne se termine mi-décembre. Le tout premier point de retrait est situé à Saint-André-de-Cubzac. Le secteur est choisi pour son emplacement stratégique au carrefour de Bordeaux Métropole, du Libournais et de la Charente-Maritime.