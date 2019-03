Zéro déchet : 31 familles de Côte-d'Or ont relevé le défi, les résultats sont étonnants !

Dijon - France

Avez-vous entendu parler de cette expérience menée par le Conseil départemental de Côte-d'Or ? Figurez-vous que pendant quatre mois, 31 familles de la Plaine Dijonnaise et de la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud ont participé à l'opération "familles zéro gaspi, zéro déchet". Une opération financée notamment par le département.

12% d'économies sur le budget alimentation

Et le 9 mars dernier les familles ont été invitées à témoigner de leur expérience. Les chiffres dévoilé ce jour là montrent que ces familles Côtes-d'Oriennes ont réussi à réduire de 27% la nourriture jetée à la poubelle, de 16% leurs ordures ménagères et en plus, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent, elles ont réalisé 12% d'économies sur leur budget alimentation!

Ces familles Côtes-d'Oriennes ont participé à l'expérimentation du Conseil départemental - Conseil départemental

Des produits bio et locaux

Parmi ces 31 familles militantes, celle d'Anne-Sophie Mouchard. Son nom ne vous dit peut-être rien mais vous l'avez peut-être déjà vue passer dans sa camionnette bleu et blanche. Anne-Sophie Mouchard est la créatrice et gérante de l'entreprise "V'là le vrac" une épicerie itinérante qui vend des produits bio et la plupart locaux, des produits en vrac. Un reportage lui est consacré à voir sur le site de nos collègues de France 3 Bourgogne.

Il faut venir avec ses propres contenants

Elle explique pourquoi, il y a environ 2 ans, elle et sa famille ont décidé de se mettre au "0" déchet. "Anne-Sophie Mouchard, ex-cadre chez "Orange" a eu envie de changer de vie après 20 ans de boîte. Des boîtes, des sacs et tout autre forme d'emballage que vous ne trouverez pas chez "V'la le vrac" puisque cette entreprise née en novembre 2018 encourage les clients à venir avec leurs propres contenants.

Anne-Sophie Mouchard - AS Cambeur - Studio des Songes Dijon

Le bio n'est pas forcément plus cher

Dans les rayonnages de ce camion-épicerie vous trouverez des lentilles, des farines, des cosmétiques ou encore des gâteaux... Et, non, ça ne coûte pas forcément plus cher qu'ailleurs explique la jeune femme. "Le vrac et le bio ça n'est pas forcément plus cher parce qu'il y a tout cet aspect marketing et emballage qui n'y est pas. Et on se rend compte que c'est même moins cher de 20 à 30%".

10 000 bouteilles en plastique vendu chaque minute en France

Alors c'est vrai que l'on n'a peut-être pas encore l'habitude de ce genre de démarches mais il va falloir s'y mettre. Surtout quand on sait que notre planète est en train d'étouffer sous le "plastoc". Chaque seconde dans le monde rappellent nos collègues de France 3 Bourgogne ce sont 16 000 sacs en plastiques qui sont distribués aux consommateurs! Et chez nous en France ce sont plus de 10 000 bouteilles en plastiques qui sont achetées chaque minute! Au final les emballages plastiques représenteraient 30% de nos déchets domestiques.