Zéro Déchet Rouen : action devant Saint-Sever contre les bouteilles de lait non-recyclables

Ce samedi, les membres de l'association Zéro Déchet Rouen étaient mobilisés devant le centre commercial Saint-Sever. Le but : sensibiliser les passants contre les nouvelles bouteilles de lait non-recyclables. A l'aide d'une pétition les bénévoles espèrent faire pression.

Mobilisation ce samedi à Rouen contre les nouvelles bouteilles de lait non-recyclables. L'association Zéro Déchet Rouen s'est rassemblée devant le centre commercial Saint-Sever. Une action menée dans huit villes de France. Pour l'association, le ministère de l'environnement et Eco-emballage ne prennent pas leur responsabilité. Le but : sensibiliser les passants et faire signer une pétition pour faire pression.

Plus brillante, plus légère et sans opercule, la nouvelle bouteille de lait (à droite) est composée de polytéréphtalate d'éthylène (PET) opaque, plus économique mais non-recyclable. © Radio France - Kathleen Comte

Pancartes dans une main et pétition dans l'autre, les membres de l'association ont recueilli 8 000 signatures en une semaine. Encore trop peu pour faire pression et exiger le retrait des bouteilles. © Radio France - Kathleen Comte

En une heure une quinzaine de signatures sont récoltées. © Radio France - Comte Kathleen

Pour Lucéro Mariani, co-fondatrice de Zéro Déchet Rouen, les industriels mentent : "Le PET n'est pas un matériau pour lequel on a une filière de recyclage. Ces bouteilles vont causer deux problèmes : D'une part augmenter les déchets à brûler ou à enfouir. D'autre part, comme il est écrit dessus que c'est bon pour l'environnement, les gens vont mettre la bouteille dans leur bac de tri. Elle va se retrouver dans la chaîne de tri gérée par des robots qui ne savent pas faire la différence et ça va contaminer le gisement."

"Nous conseillons les bouteilles en verre à rapporter au marché pour prendre son lait ou les briques moins polluantes."

En attendant de récolter le nombre suffisant de signatures, l'association a écrit une lettre à la ministre de l'environnement Ségolène Royal en décembre dernier. Sans réponse pour l'instant.