Brasserie zéro déchets à Roubaix

A deux pas de la Grand-Place de Roubaix Mathilde, Alexis et Sébastien ont installé leur brasserie H.U.B en février 2020 . L'équipe prône le zéro déchet, les circuits court et partage ses cuves avec des petits brasseurs.

Les deux fondateurs, Sébastien et Alexis se sont rencontré par "Le bon coin". Ils cherchaient tous les deux un espace pour brasser leur bière. Aujourd'hui, ils sont trois, Mathilde a rejoint l'équipe après le premier confinement, et leur objectif est de limiter l'impact écologique de leur production.

Réemployer plutôt que jeter

Les restes des céréales utilisées pour les bières brassées au HUB sont donnés aux vaches d'un agriculteur. Les cartons sont recyclés, les bouteilles en verre sont consignées, les fûts sont en inox réutilisable, les levures et les fonds de cuves sont réutilisés. Les sacs qui contenaient le malt sont donnés à des entreprises de BTP ou recyclés en sac.

Les sacs de malt sont recyclés © Radio France - Capucine Lebot

La brasserie accueille des porteurs de projets

Michael est entrepreneur, il s'est installé dans un petit coin de la brasserie pour développer son projet. Il y a quelques mois, il s'est rapproché de l'équipe de HUB et a proposé de récupérer les restes de céréales pour en faire de la farine. D'ici la fin de l'année, il espère que son projet pourra voir le jour et qu'il pourra proposer sa farine recyclée à des boulangeries et des biscuiteries de la région.

Circuit court

98% de la production de la brasserie est vendue dans la métropole lilloise, notamment dans les magasins en vrac et les ruches. La majeure partie des fournisseurs viennent des Hauts-de-France, d'Alsace et de Belgique.

La brasserie propose un large choix de bières © Radio France - Capucine Lebot

Une bière, un livre

Six coffrets différents existent pour découvrir un livre en sirotant une bière © Radio France - Capucine Lebot

Depuis le début de l'année, la brasserie s'est alliée à la librairie Meura rue de Valmy pour proposer de rapprocher la littérature et la bière. Six coffrets différents sont proposés, dans chacun d'eux : trois bouteilles de 33 cl d'une bière et un livre de poche. Les bières estivales créées par la brasserie HUB se mêlent à des auteurs tchèque, italien, iranien... Une bière à la rose au léger goût de pâtisseries orientales sera proposée avec un roman d'amour iranien.