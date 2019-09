Zéro tué sur la route, c'est possible, pour Antoine Ruiz, consultant dans le Vaucluse

La sécurité routière est l'affaire de tous. En changeant nos comportements, en réduisant notre vitesse et en bouclant notre ceinture, on peut atteindre l'objectif de "zéro tué" sur les routes de France. Le consultant Antoine Ruiz en est persuadé.

Département Vaucluse, France

"En matière de sécurité routière, nous sommes tous responsables" : Antoine Ruiz, consultant en Vaucluse, est en parfait accord avec cet adage. Selon lui, l'objectif de "zéro tué" sur les routes est réalisable ; c'est l'objectif de "zéro accident" qui est impossible. "On peut faire en sorte que les accidents ne tuent plus, assure Antoine Ruiz. On peut éviter la violence du choc en réduisant la vitesse, par exemple. Et on peut mieux protéger les personnes, avec les ceintures de sécurité, les casques obligatoires, etc."

L'éducation comme solution

Pour l'instant, la France s'est fixé comme objectif "2.000 tués en 2020" (l'an dernier, ce sont plus de 3.200 personnes qui ont perdu la vie sur les routes). "En Europe, il n'y a que la Suède qui vise les "zéro tué" en 2030 ou 2035, explique le consultant. Et elle va y arriver, parce qu'elle met le paquet sur l'éducation".

Pour Antoine Ruiz, c'est bien l'éducation qui est la clef du succès. "On voit bien qu'après la vague de destruction des radars, l'hiver dernier, les mauvais comportements ont immédiatement ressurgi, souligne-t-il. Les automobilistes ont tout de suite appuyé sur le champignon. Il n'y a que l'éducation - notamment des plus jeunes - qui peut changer durablement les choses".

"Prendre la route"

Plus d'éducation, plus de convivialité aussi... Et un sens du partage de la route. "En France, quand on se déplace, on dit qu'on prend la route, conclut Antoine Ruiz. On la prend pour soi, on ne partage pas. Cette expression n'existe qu'en français, elle n'a pas sa place dans les autres langues... C'est symptômatique". Cet été, onze personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en Vaucluse.