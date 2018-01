Apparu il y a un an le virus Zeus refait parler de lui en Berry ! Conçu pour extorquer de l'argent, ce virus, grâce à un message-choc, pousse à contacter des escrocs qui soutireront vos données personnelles voire bancaires. Il est pourtant facile de s'en prémunir.

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

"Zeus" c'est le nom d'un "rançongiciel" (ransomware en anglais) lancé il y a un an. Un rançongiciel c'est un virus conçu pour soutirer de l'argent ! La semaine dernière, le magasin Flotec de Saint-Maur à Cap Sud a été confronté à une recrudescence de PC infectés : 9 interventions en 3 jours contre une par semaine en temps normal ces derniers mois. Face à cette menace qui peut surgir sur n'importe quel site de streaming ou en ouvrant un mail, il faut surtout de la prévention, car sans fausse manœuvre ce virus n'est pas dangereux.

Une pression psychologique

Son mécanisme est aussi simple qu'il est diaboliquement efficace. Une fenêtre bleue intrusive qui bloque les commandes et vous prévient de l'arrivée d'un virus en même temps qu'un message d'alerte dans les haut-parleurs vous invite à composer d'urgence un numéro de téléphone pour vous débarrasser de la menace.

Problème si le message - bien qu'il bloque les commandes - est relativement anodin, le coup de téléphone fait des ravages.

Dès la prise de communication un soi-disant expert prend littéralement la main sur votre PC et, sous couvert de supprimer l'infection, il vous installe d'autres logiciels beaucoup plus vicieux. Des logiciels qui vont rechercher et copier toutes les données de votre PC y compris les mots de passe de certains de vos sites. Parfois des sites marchands.

L'arnaque peut aller jusqu'à vous demander des coordonnées bancaires ou un numéro de carte bancaire pour payer la soi-disant intervention qu'ils viennent d'effectuer.

Comment s'en débarasser ?

Dès que le virus apparaît, les commandes sont bloquées mais il reste une méthode très simple contre ce "virus" : éteindre l'ordinateur. Pour celà il suffit de maintenir le bouton de mise en route appuyé quelques secondes ou, si vous êtes encore plus pressé, de débrancher (sauf s'il s'agit d'un portable évidemment). Lorsque vous rallumez, le PC redémarre normalement. ATTENTION, il faut tout de même nettoyer à l'aide d'un logiciel anti-malware. Si vous ne savez pas ce que c'est ou ne vous sentez pas à l'aise confiez votre PC à un professionnel.

Si vous êtes tombés dans le piège des précautions d'urgence sont à prendre. Changez rapidement TOUS vos mots de passe ! Et si vous avez donné un numéro de carte bancaire ou un relevé d'identité bancaire : Contactez le plus rapidement possible votre banque. Enfin confiez le PC à un professionnel pour qu'il vous retire le virus.