ZFE : près d'une voiture sur deux ne pourra plus aller à Perpignan début 2025 selon Louis Aliot

Peut-être ne pourrez-vous plus entrer avec votre voiture dans Perpignan et ses alentours dans deux ans. La question se pose en tout cas. Depuis le vote de la loi Climat et résilience en 2021, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants vont devoir créer une Zone à Faibles Emissions (ZFE) le 1er janvier 2025.

Seules les voitures possédant une vignette Crit'Air 1 et 2 pourront alors entrer dans ces zones. Le numéro de la vignette est déterminé en fonction de l'année de mise en circulation du véhicule. Perpignan fait partie des 45 plus grandes métropoles de France qui devront créer une ZFE. L'agglomération Perpignan Méditerranée Métropole a jusqu'au 1er janvier 2025 pour se préparer, mais la mairie de Perpignan alerte d'ores et déjà et ne compte pas en rester là.

Louis Aliot demande une dérogation au gouvernement

Elle demande en effet une dérogation concernant les véhicules possédant une vignette Crit'Air 3 comme l'explique le maire de la ville Louis Aliot : "j'ai envoyé une lettre à Madame la Première ministre pour lui demander une dérogation au moins dans un premier temps. Je rappelle que cette mesure, chez nous, met en difficulté les personnes les plus pauvres d'entre nous."

Les députés RN du département ont par ailleurs prévu de déposer des amendements à l'Assemblée nationale dans le but de modifier le texte de Loi Climat et résilience voté en 2021.

Une ZFE par encore délimitée

Car d'après la mairie de Perpignan, 193.000 habitants seraient concernées par cette ZFE. Du côté de l'agglomération perpignanaise on nuance quelque peu la position de la mairie de Perpignan et des élus du RN. La ZFE n'a pas encore été délimitée clairement et si les critères de mesures de pollution de l'air ne changent pas, seules quelques rues seraient touchées dans deux ans.

C'est ce qu'explique le président de l'agglomération Robert Vilar : "je pense qu'il faut être précis et ne pas alerter les populations alors qu'on ne connaît pas encore le contexte précis de la mise en place de cette ZFE. A ce jour la norme est de 40 microgrammes de dioxyde d'azote par m3 pour appliquer une ZFE sur une intercommunalité comme la notre, ce qui représente quelques rues dans Perpignan. Si on respecte en revanche la norme de l'OMS, qui est de 10 microgrammes de dioxyde d'azote par m3 et c'est le scénario le plus rigide, il y aura alors 150.000 personnes concernées. Mais à priori on se dirige vers une norme à 20 microgrammes de dioxyde d'azote, le gouvernement doit l'annoncer d'ici 2025. Pour le moment on n'a pas d'éléments pour statuer sur une zone en particulier."