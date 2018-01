A 48 ans, Ziad Khoury a pris ses fonctions de Préfet de la Haute-Saône ce mardi 2 janvier. Enarque et doté d'un CV prestigieux, il a notamment été le "monsieur sécurité" de l'Euro 2016 de football.

Vesoul, France

En Haute-Saône, la nouvelle année démarre avec nouveau préfet ! Ziad Khoury a 48 ans. Ce natif de Beyrouth, naturalisé français, est un pur produit de la méritocratie républicaine. Enarque, haut fonctionnaire à la carrière éclectique, il était, en 2017, chargé de coordonner pour le ministère de l'Intérieur français les négociations du Brexit.

Ziad Khoury a aussi été directeur de la sécurité lors de l'organisation de l'Euro 2016 de football en France. Cet européen convaincu a également été diplomate. C'est un fin connaisseur des rouages de l'Union européenne. Le voilà donc nommé Préfet de Haute-Saône, ravi de "retrouver le terrain" et "fier de servir la France qui [l'a] accueilli".

Priorité numéro un : la sécurité

Ziad Khoury prévient que sa priorité numéro un sera la sécurité. D'abord en matière de prévention du terrorisme, puisque dit-il, "aucun territoire n'est à l'abri". Le nouveau préfet songe aussi à la future police de sécurité du quotidien et à la sécurité routière. Sur ce point, il constate que le département a fait un bond de dix ans en arrière : 33 morts en 2017, pire que les 32 décès recensés sur les routes haut-saônoises en 2007. Ziad Khoury promet du préventif et du répressif, que ce soit pour les vitesses excessives ou inadaptées, l'alcool, les stupéfiants ou le téléphone au volant.

Autres priorités du nouveau préfet de Haute-Saône : le développement économique, l'emploi, l'attractivité du territoire. "Le département, souligne-t-il, a des atouts agricoles, forestiers, industriels, parfois méconnus." Ziad Khoury dit aussi sa volonté de soutenir l'innovation et sa satisfaction de constater que les élus du département, quel que soit leur bord politique, veulent "jouer collectif" au service de leurs concitoyens.

Ces élus et administrés, il a déjà commencé à les rencontrer et va poursuivre ses déplacements. Ziad Khoury promet d'être un préfet de terrain et de dialogue. Il souhaite notamment se déplacer dans chacune des communautés de communes de Haute-Saône.