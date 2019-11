Zidane, Marseille et les Marseillais : un "je t'aime moi non plus"

Dans "Zidane", la biographie réalisée par le journaliste Frédéric Hermel et publiée le 6 novembre, l'ancienne légende des Bleus revient notamment sur ses relations avec Marseille, sa ville natale. S'il dit qu'il ne pourra "jamais" vivre dans cette ville, il reste populaire auprès de ses habitants.