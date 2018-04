Zify est une plateforme de covoiturage qui se différencie des autres en proposant des trajets courts du quotidien. Sa cible, ce sont notamment les étudiants et la marque a passé un partenariat avec l'école d'ingénieurs de Laval, l'ESIEA.

Laval, France

Le phénomène du covoiturage prend de l'ampleur depuis plusieurs mois, notamment en raison du développement de la célèbre application Blablacar. Mais ce site propose des trajets relativement longs entre deux villes. Les créateurs de Zify eux ont axé leur application sur les trajets du quotidie : domicile / travail ou domicile / campus. Car cette application s'adresse notamment aux étudiants. Et pour faire connaître son application, Zify passe des partenariats avec des écoles ou des universités. A Laval, un partenariat vient d'être passé avec l'Esiea, l'une des écoles d'ingénieurs du campus lavallois.

Romain présente l'application Zify sur laquelle il s'est inscrit pour proposer des trajets aux autres étudiants du campus lavallois. © Radio France - G.M

Pour Romain Boullard, étudiant à l'Esiea et chargé de communication au Bureau des étudiants, cette application répond à "un réel besoin. Car des étudiants se déplacent à pieds, à vélo ou en bus et pourront désormais prendre la voiture et cela créé du lien social entre les étudiants."

Une vue de l'application Zify.

Pour l'utilisateur, chaque kilomètre parcouru grâce au covoiturage coûte 25 centimes d'euro et le site prélève une commission de 20%.