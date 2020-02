Zineb Bedani, une Mayennaise cuisinière et "influenceuse" sur Internet

Département Mayenne, France

Elle est ce qu'on appelle une "influenceuse" sur Internet. Zineb Bedani, une Mayennaise de 27 ans, a un compte sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, sur lesquels elle poste des photos et des vidéos de recettes qu'elle cuisine, donne des conseils, son avis. Et des dizaines de milliers de personnes la suivent sur Internet, ses abonnés regardent ses vidéos pour faire comme elle. Elle influence, ça veut dire que l'avis de cette jeune mayennaise compte.

Tout a commencé il y a cinq ans, Zineb Bedani poste tous les jours des photos des plats qu'elle cuisine chez elle, "tout simplement pour proposer la recette et la partager. Ça a pris de l'ampleur, les personnes voulaient savoir comment je faisais, quelle quantité je mettais, et ça s'est lancé comme ça", explique t-elle. Cinq ans plus tard, Zineb est suivie par plus de 60 000 abonnés sur Instagram, 50 000 sur Snapchat.

La jeune femme de 27 ans a des origines marocaines, mais elle cuisine des plats du monde entier. "Je fais de la cuisine maghrébine que j'ai appris de ma mère, ou de la cuisine française car je suis très fan de la cuisine française. Un petit peu tous les pays, mais je mets toujours ma petite touche, c'est obligé", sourit Zineb.

Sa notoriété lui donne des avantages, elle est régulièrement invitée pour tester des plats dans des restaurants halal en région parisienne, mais elle est assure donner son avis en toute sincérité. "J'ai gagné la confiance de ma communauté, je ne trouverais pas ça juste de mentir, juste parce que je suis invitée dans un restaurant", affirme t-elle.

La jeune femme tient également un salon d'esthétique à Laval, et son activité parallèle lui prend beaucoup de temps. "Si je compte les vidéos et répondre aux abonnés, ça peut facilement prendre trois heures par jour. Ça devient obsédant", confie Zineb.

Elle pourrait vivre de ça, être une "influenceuse" à plein temps. Certains influenceurs sont payés pour tester des produits, donner leur avis, souvent par des marques, des agences de voyages, des groupes hôteliers. Mais pour elle, ce ne serait pas un bon exemple à donner à ses deux petits garçons de deux et six ans.

"Je ne cherche pas à en vivre car je suis mère de famille, et pour moi ce n'est pas un bon message à passer pour mes fils. Pour moi ce n'est pas leur apprendre les vraies valeurs, travailler, gagner sa vie en travaillant dur, en allant à l'école, sinon c'est trop facile. D'en vivre, ce n'est pas valorisant. C'est valorisant car notre avis compte, mais je ne me vois pas en vivre, je ne cherche pas à gagner ma vie avec les réseaux sociaux", explique t-elle.

Pour la suivre, son compte sur Instagram s'appelle Zininou49. Chaque vidéo est vue en moyenne par 10 000 personnes.