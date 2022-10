Zinédine Zidane dévoile sa troisième statue au musée Grévin

Seuls le Général de Gaulle et Elisabeth II avaient eu ce privilège avant lui. Une troisième statue de Zinédine Zidane est désormais visible au musée Grévin , dans le IXe arrondissement de Paris. Elle a été dévoilée ce lundi soir en présence du champion du monde 1998.

Avec plus de cheveux et son maillot de l'équipe de France de football, Zinédine Zidane avait fait son entrée au musée Grévin pour la première fois en 1999 . Sa statue avait ensuite était refaite en 2009. Depuis quelques années elle avait disparu du musée. "C'est quelqu'un qui se bonifie aussi avec le temps et donc on était heureux de le refaire, surtout que c'est une demande de visiteurs qui est très forte", explique sur franceinfo ce lundi le directeur du musée Yves Delhommeau.

Pour créer cette troisième statue de cire, les équipes du musée Grévin ont donc été reçues par Zinédine Zidane. Elles ont réalisé des photos, des mesures, et même des moulages des mains. Avant lui, seuls deux autres personnages ont eu cet insigne privilège de revenir à trois reprises dans le célèbre musée, le général de Gaulle et la reine Elisabeth.

Le musée Grévin, qui fête cette année ses 140 ans, attire chaque année quelques 800.000 visiteurs. Pour y entrer, il faut être choisi par l'Académie Grévin, présidée par Stéphane Bern. Cette année à judokate francilienne Clarisse Agbégnénou, porte-drapeau de la France aux JO de Tokyo 2020, fait également son entrée, aux côtés de la comédienne Audrey Fleurot, comme le révélait le directeur du musée Yves Delhommeau s ur France Bleu Paris en septembre.