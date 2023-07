Zone à faibles émissions dans la métropole grenobloise : et maintenant ?

C'est un coup de tonnerre. Un "coup de bambou" pour les uns, un coup de frais pour les autres. En une phrase concernant les ZFE, Zones à faibles émissions, ce lundi 10 juillet, le ministre de la transition écologique Christophe Béchu a renvoyé la métropole de Grenoble quasiment deux ans en arrière. Deux ans, voire trois, c'est le temps qu'aura mis la métropole en batailles politiques entre ceux qui en voulaient plus et ceux qui en voulaient moins, pour in fine parvenir à une ZFE pour les véhicules particuliers (elle est déjà en place depuis 2019 pour les utilitaires) sur 13 communes, uniquement en journée et uniquement en semaine. Avec un calendrier qui entrait dans les clous de ce que réclamait l'État à savoir l'exclusion des véhicules Crit'air 5 en juillet 2023, des Crit'air 4 en janvier 2024 et des Crit'air 3 en janvier 2025. Mais voilà subitement que... ce n'est plus obligatoire pour Grenoble !

ⓘ Publicité

Des "territoires de vigilance"

La volonté première, affichée par le ministre de la transition écologique c'est pourtant de soutenir ces ZFE, qui restent "un dispositif clef pour réduire l’impact déterminant des émissions des véhicules dans les grandes agglomérations". C'est une question de santé publique et comme c'est une question essentielle, le ministre décide d'offrir à ceux qui le demandaient des assouplissements afin que les ZFE ne paraissent pas trop brutales. Pour cela, l'État distingue désormais les "territoires ZFE effectifs", les agglomérations qui dépassent les seuils réglementaires européens en matière de pollution, comme Lyon et Paris entre autres, et qui vont devoir s'y plier, des "territoires de vigilance", agglomérations qui sont en-dessous de ces seuils et pour qui les obligations de ZFE n'ont plus cours. Grenoble, où la situation de la qualité de l'air s'est nettement améliorée ces dernières années est dans ce second cas. Une décision "uniquement guidée par la menace des sanctions européennes", déplore Cécile Cénatiempo, l'élue en charge de la qualité de l'air à Grenoble Alpes Métropole. "C'est nul [...], ajoute le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle, alors qu'on sait que le niveau de seuil de pollution de l'air de l'Union Européenne est nettement au-dessus du niveau de pollution recommandé par l'Organisation mondiale de la santé".

Les nouvelles "nuances" gouvernementales concernant les ZFE depuis le 10 juillet 2023 - Ministère de la transition écologique

Une communication à rebrousse-poil

Le plus immédiatement dommageable pour les partisans de la ZFE dans la métropole grenobloise, se situe en termes de communication auprès du grand public. Ça fait près de 3 ans que les élus à la tête de Grenoble Alpes Métropole bataillent pour expliquer à la population et aux sceptiques que la ZFE est une chose importante, mais voilà donc qu'elle n'est plus une "obligation", et donc qu'elle n'est plus si importante que ça. CQFD. Trois ans d'efforts de communication battus en brèche mais aussi "trois de travail, soupire Cécile Cénatiempo, du travail collectif avec les territoires voisins, les communes de la métropole, les habitants, voilà, avec un dispositif qui était clair et sur lequel on commençait à bien communiquer et surtout avec le dispositif d'accompagnement le plus ambitieux de France".

Une question de moyens

Le fait est qu'avec la nouvelle position ministérielle les "contre" reprennent du poil de la bête et qu'il sera difficile après ça de poursuivre la ZFE selon Eric Piolle. D'autant plus que l'Etat semble vouloir également concentrer les moyens sur les "territoires ZFE effectifs". "Ça va être très compliqué, explique le maire de Grenoble, puisqu'en fait ce que nous demandons ce sont des moyens pour accompagner cela. Il ne suffit pas de restreindre le nombre de véhicules qui peuvent circuler il faut proposer des solutions alternatives [...] donc si le gouvernement nous dit "débrouillez-vous" ça veut dire qu'il ne va pas mettre les moyens là-dessus et au niveau local ça veut dire que nous allons retomber sur les mêmes questions : quel moyens mettre qui n'existent pas aujourd'hui et quels moyens mettre alors qu'il n'y a plus de pression règlementaire?".

Entre menaces d'amendes européennes et sondages

Malgré tout, la qualité de l'air reste un fort enjeu de santé publique, sur lequel il va bien falloir continuer à avancer. "Pour l'instant on ne change rien, dit Cécile Cénatiempo, pour nous la ZFE a commencé le 7 juillet avec l'interdiction des Crit'air 5 donc pour l'instant nous continuons, surtout que nous n'avons pas suffisamment d'éléments du côté du gouvernement pour savoir ce qu'ils entendent par ces allègements". Reste que ces ZFE sont impopulaires dans les sondages et que la perspective d'interdiction des Crit'air 3, particulièrement, au premier janvier 2025, ne réjouit pas tous les élus à un an des municipales de 2026. Pour mieux s'en rendre compte, il faut savoir qu'il y a, par exemple, environ 26 200 véhicules Crit'air 3 en circulation aujourd'hui dans la métropole grenobloise, contre seulement 7 800 Crit'air 4 et 5 200 Crit'air 5.