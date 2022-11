Zone blanche : un pylône mutualisé pour que ça capte à Dréfféac

Ce pylône fait l'unanimité, "aucune contestation" se félicite le maire de Dréfféac, Philippe Jouny. Il faut dire que même s'il culmine à 40 mètres de haut, le pylône mutualisé a été installé en pleine campagne, à 200 mètres des premières habitations, derrière les voies ferrées.

Connectés mais sans avoir pour autant une forêt de pylônes sur la commune" - le maire de Dréfféac

"On évite la pollution visuelle, et puis le principe d'un seul pylône pour plusieurs opérateurs, c'est qu'on va être connectés sans avoir pour autant une forêt de pylônes sur la commune". D'une pierre plusieurs coups car Orange a déjà installé ses antennes relais, mais Bouygues-SFR est en train de le faire et Free Mobile pourrait aussi débarquer dans les semaines qui viennent.

Le maire de Dréfféac, Philippe Jouny, (au centre) inaugure le pylône mutualisé entouré des représentants d'ATC France et d'Orange © Radio France - Hélène Roussel

C'est tout le principe d'une telle opération. ATC France construit ces pylônes, essentiellement en zone rurale et/ou blanche, puis les loue aux opérateurs. "C'est gagnant-gagnant, les opérateurs n'ont plus à gérer l'infrastructure ni sa maintenance, tout ça c'est nous. Et ça les incite de ce fait à s'installer dans des zones oubliées et peu peuplées". ATC France a multiplié par deux le nombre de ses pylônes en 2 ans, 4 000 aujourd'hui dans toute la France avec un chiffre d'affaire à plus de 80 millions d'euros.