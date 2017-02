Dordogne : les zones commerciales de La Feuilleraie et du Ponteix en mouvement

Les zones commerciales de la Feuilleraie à Trélissac et du Ponteix à Boulazac, en Dordogne, attirent plus que jamais les marques. Alors que le Leclerc de Trélissac se transforme, Boulazac accueille deux nouvelles boutiques d'ici avril 2017.

Il va y avoir du mouvement sur les zones commerciales du Ponteix à Boulazac et de La Feuilleraie à Trélissac en cette année 2017. Plus que jamais, ces deux espaces de shopping aux portes de Périgueux attirent les marques.

2017 sera donc ponctuée de travaux. Et ça commence à Boulazac depuis plusieurs semaines : "Le premier mur des deux nouvelles boutiques vient tout juste d'être dressé", précise Jean-François Cros, commerçant sur la zone et patron de la brasserie Au Bureau. Ces nouvelles enseignes, ce sont un magasin de vêtement pour enfants Vert Baudet, et une boutique de décoration, Ambiance & Styles.

Les deux nouvelles enseignes seront installées dans un nouveau bâtiment à côté de Easy Cash notamment. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Des enseignes "moteurs"

Même si pour l'heure les commerces à proximité ne sont pas enchantés de voir pousser juste sous leurs vitrines un nouveau bâtiment, l'arrivée de ces deux boutiques peut être perçu par certains comme un avantage sur la zone du Ponteix. "Ce sont deux enseignes qui amèneront du monde et qui sont très complémentaires de ce qui existe déjà sur la zone, c'est très intéressant", avoue Jean-François Cros.

L'arrivée de ces deux nouvelles enseignes côté Boulazac va ainsi étoffer l'offre déjà existante sur cette zone, fréquentée notamment pour "de gros leaders" : "Mango, Décathlon, La Foir'Fouille etc... drainent beaucoup de monde", reconnaît-il. "Elles captent l'intérêt des gens et ensuite nous, restaurateurs notamment, on propose une offre différenciée mais complémentaire."

Les clients viennent manger dans nos restaurants et vont faire, par exemple, du shopping chez Mango — Jean-François Cros, patron Au Bureau à Boulazac

Changement de façade à La Feuilleraie

De l'autre côté de l'Isle en revanche, changement de façade complète sur la zone de La Feuilleraie. Le Leclerc de Trélissac va s'agrandir pour accueillir dans ses murs jusqu'à une vingtaine de commerces, dont une enseigne très attendue : H&M. La marque suédoise prendra place sur deux étages et sur 1 700m².

La galerie marchande du Leclerc va totalement être repensée, l'extension sur la gauche permettra d'accueillir d'autres boutiques, "dont les noms n'ont pas encore été confirmés", précise Francis Colbac, le maire de Trélissac. "Mis à part H&M, les autres nouvelles boutiques devraient être proches de celles déjà installées dans la galerie, ce sont des boutiques plus petites que H&M." La boutique Le monde du macaron devrait notamment y trouver sa place.

Pour le shopping, il faudra attendre la fin de l'année 2017. "C'est l'objectif fixé", assure Francis Colbac. Outre l'arrivée de nouvelles boutiques, celles déjà existantes seront agrandies.

Enfin, adieu Quick et bonjour Burger King. D'ici cet automne, "voire plutôt d'ici la fin de l'année", le fast-food français va se transformer en Burger King. Le géant américain s'implante progressivement en France après avoir racheté la marque Quick.

L'installation de toutes ces nouvelles enseignes fait notamment suite à l'arrivée ces deux dernières années de magasins tels que La Foir'Fouille, V and B ou plus récemment Mango sur la zone du Ponteix à Boulazac. La transformation des zones commerciales est bel et bien lancée.

