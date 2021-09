Zones blanches : à Klang, en Moselle, il y a une antenne-relai, mais pas de réseau

Il reste encore des endroits, relativement rares c'est vrai, où il n'y a pas du tout de réseau. Klang, pas très loin de Thionville, fait partie de ces fameuses zones blanches. Une antenne y a été installée il y a un an, mais jusqu'à présent, elle n'est pas reliée au réseau.

Klang, petit village de 232 habitants à 18 kilomètres à l'est de Thionville, compte une jolie chapelle, une fontaine qui glougloute, mais pas une barre de réseau. "Ravitaillés par les corbeaux", sourit Victor. Cet habitant a une box Internet et le wifi chez lui, mais dès qu'il passe la porte, son portable est inutilisable. Son fils, Arnaud, a ses petits coins à réseau, comme des coins à champignons : "J'ai trouvé deux ou trois endroits où on capte, mais il faut monter dans la forêt, c'est le parcours du combattant."

On pourrait aussi bien y étendre du linge."

Pourtant, juste après le panneau de sortie du village, l'antenne qui est sensée relier le village au réseau se dresse fièrement et surplombe la commune du haut de ses 55 mètres. "Mais on pourrait aussi bien y étendre du linge", soupire le maire, André Pierrat. "Le pylône est tout nu, il n'est pas raccordé. Il y a eu des travaux d'électricité, une tranchée a été creusée, mais maintenant, il faut en creuser une nouvelle pour la fibre, ça va encore prendre du temps, les autorisations de voirie ne sont pas faites, et ensuite il faut que les opérateurs se branchent", énumère-t-il.

Un raccordement fin 2021 ?

On lui avait promis une mise en service à la fin de l'année, mais il n'y croit plus. "Je ne veux pas dire qu'on nous oublie, mais ce n'est quand même pas normal." D'autant que ce n'est pas le seul problème auquel le maire doit faire face : la commune attend par exemple le tout à l'égoût... depuis 2005.