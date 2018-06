Le gouvernement veut en finir avec les zones blanches. Il a lancé en janvier dernier un plan d'action accéléré pour couvrir rapidement les communes où il est encore impossible de passer une conversation téléphonique avec un téléphone portable. Une liste de 485 sites et communes et sites a été publiée ce mercredi 27 juin. Les opérateurs vont devoir y installer d'ici 2020, des pylônes permettant de capter la 4G avec n'importe quel réseau (SFR, Orange, Bouygues, etc.).

En Dordogne, cinq sites ou communes figurent dans cette première sélection. Il s'agit d' Antonne-et-Trigonant, Saint-Amand-de-Coly, Veyrines-de-Domme, Grand-Brassac et le secteur de Nabirat. Deux nouvelles listes seront publiées en octobre prochain et en janvier 2019.