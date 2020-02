Zones blanches : les habitants de Saint-Privat attendent depuis 4 ans un réseau mobile

Saint-Privat, France

" Nous sommes en 2020, la situation n'est pas normale " souffle Gilles, un habitant de Saint Privat. Comme cette commune et ses hameaux, la Rouquette et les Salces, le réseau mobile est quasi inexistant. Pourtant en 2016, cette zone blanche faisait bien partie des 268 communes de France a bénéficier d'un financement de l'Etat pour être fourni en réseau. Rien n'a changé depuis.

Tous les jours, les habitants usent de techniques pour tenter de passer des coups de fil. " On court un peu dans la commune pour tenter d'avoir du réseau. Il faut parfois aller en hauteur ou parcourir quelques kilomètres en dehors de Saint-Privat pour recevoir des sms, ou répondre aux appels ", explique Victoria, la gérante de la seule épicerie du village.

Un danger pour la sécurité des habitants

La situation a des répercussions financières. "Lorsque je suis dans mes vignes, je ne suis pas joignable. Il arrive que je rate des clients et des livraisons", détaille Armel, un viticulteur. Aux pertes financières, il y a aussi un vrai problème de sécurité. "Je me suis retourné avec mon tracteur l'année dernière. Heureusement que je ne me suis pas fait mal car je n'aurais même pas pu appeler les pompiers ", constate-t-il.

Le téléphone portable est un outil du quotidien. Même les démarches administratives exigent l'usage du mobile. Gilberte, une autre habitante de la commune a bien tenté, il y a quelques jours de créer un compte sur Enedis. " On nous envoie un code sur le portable pour poursuivre les démarches. Sauf que le temps, que je sorte, que je trouve du réseau et de le recevoir. Il n'était plus valide. J'ai abandonné."

Une antenne relais installée en 2019

L'espoir d'une amélioration a eu lieu en mars 2019. Une antenne relais a été installée au-dessus du village. Seul problème, le pylône n'a pas été raccordé au réseau électrique. " Nous sommes prêts. Mais certains propriétaires ont refusé de voir s'installer un poste de distribution électrique sur leur terre. Nous suivons de près la situation", précise Enedis. Une fausse joie frustrante pour les habitants de la commune.

Une antenne relais a été installée en mars 2019. Mais le réseau mobile reste quasi-inexistant à Saint-Privat. © Radio France - Virginie Vandeville

" A qui la faute, l'opérateur ? La mairie ? Enedis ? Cela fait quatre ans qu'on nous promet du réseau. Ça me révolte. J'ai l'impression que l'on vit à la préhistoire ", s'offusque Gilles, un viticulteur à la retraite.

De son côté, le maire Samuel Goudou, assure que les démarches nécessaires ont été effectuées pour améliorer la situation. Enedis promet du réseau avant juin prochain.