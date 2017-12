Lors de son déplacement à Cahors, ce vendredi, le premier ministre Edouard Philippe a promis une enveloppe de 5 milliards d'euros pour revitaliser les centres-villes et 100 millions d'euros pour la connexion internet. A Bazas, au sud de Langon, les habitants attendent beaucoup de ces promesses.

Bazas, France

En Gironde, il existe encore de nombreuses zones blanches. Ces zones où le téléphone mobile ne passe pas. A Bazas, par exemple, une petite commune de 5000 habitants située à 15 kilomètres au sud de Langon, rien que pour joindre le maire par téléphone c'est la croix et la bannière : "Vous voyez bien quand vous avez essayé de me téléphoner, le son ne passait pas. Cela prouve bien qu'il y a encore des endroits chez nous où le téléphone ne passe pas".

Et pour internet, c'est encore pire. "C'est scandaleux", s'exclame Bernard Bosset qui demande plus d'investissements pour assurer une bonne connexion sur le territoire : "Aujourd'hui, même pour faire vos documents administratifs il vous faut internet".

Devant la mairie, cinq jeunes ont trouvé la solution. Elio et ses amis tentent de se connecter au réseau wifi de l'office de tourisme. "Ici au moins c'est accessible pour tous", explique le lycéen.

"Aujourd'hui on ne peut rien faire sans Internet"

Résultat, les jeunes désertent, les rues se vident et les commerçants trinquent. Caroline est vendeuse dans une conserverie artisanale du centre-ville : "Il faut que la mairie comprenne que sans les commerces de proximité, c'est désert. On a besoin des humains qui sont derrière. Ici, on se bat tous les jours pour faire survivre les petits commerces. C'est très difficile", décrit-elle.

Certains commerçants pointent également, les centres commerciaux qui fleurissent aux alentours. Comme ceux de Langon, à 15 kilomètres de là. Ces grandes surfaces feraient de l'ombre aux petites boutiques. Ce vendredi, Edouard Philippe a promis 5 milliards d'euros pour revitaliser les centres-villes en France. Les commerçants bazadais attendent beaucoup de cette enveloppe financière.

La rue commerçante de Bazas n'est pas très animée, malgré l'approche des fêtes des Noël. © Radio France - Chloé Gandolfo