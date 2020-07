Zones inondables : la concertation entre dans sa dernière ligne droite en nord Franche-Comté

La concertation des habitants va durer jusqu'à la fin du mois de juillet. Elle concerne 22 communes du Territoire de Belfort où coule la Savoureuse et 4 communes du pays de Montbéliard. Ce plan a pour but de contrôler et réglementer le développement de l'urbanisation en zone inondable. En clair, protéger les biens et les personnes des grandes crues comme en 1990 et 2007. Mais il empêche aussi certaines communes de grandir.

Vieux-Charmont à moitié inondable

A Vieux-Charmont, l'une des quatre communes concernées avec Brognard, Dambenois et Nommay, on espère que ce PPRI va enfin évoluer. La moitié de la commune est en zone inondable, tous le bas du village. C'est la conséquence des inondations de février 1990 classées crue centennale qui a marqué les esprits dans le village. " La maison, c'était une île. On avait de l'eau tout autour. Mais depuis, avec tous les travaux, on est tranquille. On n'a pas eu de soucis donc on ne comprend pas que ce soit toujours en PPRI ", indique Josette, une habitante du village. Depuis la construction de digue par PMA, Pays de Montbéliard Agglomération, Vieux-Charmont est en effet protégé. Lors des dernières grandes crues de 2007, aucune habitation n'avait été inondée.

Les maisons ont été dévalués - Henri- Francis Dufour, maire de Vieux-Charmont

La municipalité réclame désormais un nouveau PPRI, le plan actuel rend impossible toute construction, toute vente d'habitations ou de terrains. " Il y a entre les maisons ce qu'on appelle des dents creuses qui pourraient être utiliser pour construire. Et puis les gens commencent à vieillir et certains veulent vendre. Mais quand vous avez comme cela un risque qui pèse sur la tête, les maisons ont été dévalués, une vingtaine selon moi. Il faut faire évoluer ce PPRI", réclame le maire Henri-Francis Dufour. Une révision du plan de prévention des risques d'inondation pourrait aussi permettre à la zone artisanale de l'Allan de "respirer" et d'attirer de nouveaux entrepreneurs. Une partie de cette zone est en effet toujours considérée comme inondable.

La concertation la plus large possible

Les habitants des communes concernées vont pouvoir s'exprimer. Deux permanences se tiennent ce jeudi en nord Franche-Comté : à la salle des fêtes de Vieux-Charmont de 10h à 13h et de 16h à 19h et en salle Vendeline à la DDT de Belfort (Direction Départementales des Territoires) à Belfort, de 9h à 14h. Le public pourra donner son avis et consulter des cartographies et des plans sur l'évolution du PPRI mis à disposition " A ce jour, les études sont au stade de la concertation avec la population sur la crue de référence sur la Bourbeuse et sur les crues historiques de 2007 et 1990 sur la Savoureuse. Les emprises de la crue de référence ne sont donc pas encore validées", explique les services de la Préfecture du Territoire de Belfort. Cette concertation est l'étape préalable à la mise en place d’un nouveau plan de prévention. Ils permet aux services de l’Etat de recueillir les propositions de chacun. Une enquête publique suivra après les études techniques avant que le projet de prévention ne soit soumis à l’avis de tous. Actuellement, ce sont toujours les deux PPRI établis en 1999 pour le Territoire de Belfort et en 2004 pour le Doubs qui s'appliquent.

Les 17 et 22 juillet à Giromagny

D'autres permanences sont programmées d'ici la fin de la concertation les vendredi 17 juillet de 9h à 14h et mercredi 22 juillet de 14h à 19h à la Communauté de Communes des Vosges du Sud à Giromagny. Vous pouvez aussi possible d'apporter votre témoignage en écrivant aux services de l'Etat : ddt-ppri@territoire-de-belfort.gouv.fr ou de téléphoner au 03 84 58 86 00.