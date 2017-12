Une fois de plus le Zoo-Parc de Beauval confirme son succès en 2017. Avec la naissance du bébé panda, le site a attiré 1.450.000 visiteurs, c'est 100.000 de plus qu'en 2016. Le Zoo de Beauval est le premier site touristique de la Région Centre-Val-de-Loire. C'est aussi plus de 700 employés en haute saison et 57 millions d'euros de chiffres d'affaire dont près d'un million consacré à la conservation des espèces menacées à travers le monde.

La vidéo la plus vue : celle de la naissance de Yuan Meng avec 5.331.671 vues

Le Zoo de Beauval en chiffres pour 2017

500 équivalents temps plein (60 saisonniers ont signé un CDI)

57 millions d'euros de chiffre d'affaires (contre 54 millions en 2016)

47.300 chambres occupées (soit 127.200 visiteurs ayant dormi sur place)