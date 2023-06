Zoo de Beauval : Yuan Meng, le premier panda né en France, prolonge son séjour de trois semaines

Une bonne nouvelle pour le zoo-parc de Beauval et ses visiteurs. Yuan Meng, le tout premier panda né au sein du célèbre parc zoologique du Loir-et-Cher restera quelques semaines de plus que prévu cet été. Il devrait repartir dès le 4 juillet prochain en Chine mais ce départ a finalement été reporté au 25 juillet pour des "raisons d'ordre administratif" affirme la direction dans un communiqué.

Quelques semaines de plus sous les yeux du public

Les visiteurs du parc pourront donc profiter un peu plus longtemps de la présence du panda géant, premier panda né en France. Il avait vu le jour le 4 aout 2017 au sein du parc zoologique, après avoir été baptisé en décembre par Brigitte Macron, l'animal avait présenté au public en janvier 2018 . Après six paisibles années passées au sein du parc, et la naissance d'un petit frère et d'une petite sœur , Yuan Meng s'apprête à retourner vers les parcs du Sichuan, en Chine, d'où sont originaires ses parents.

Ses parents, Yuan Zi et Huan Huan, prêtés depuis 2012 par les autorités chinoises, ont déjà vu leur séjour prolongé jusqu'en 2027. Yuan Meng aurait déjà dû rejoindre la Chine à l'âge de trois ou quatre ans, son séjour avait été prolongé en raison de la pandémie de Covid-19.