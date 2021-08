"Ils sont très vifs, roses et dodus" : les deux bébés pandas sont nés au ZooParc de Beauval !

Des petits cris se sont enfin fait entendre au ZooParc de Beauval : les bébés pandas sont nés ! La maman Huan Huan a donné naissance à deux petits, à 1h03 et 1h10... huit heures après le début du travail. L'attente fut longue à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, mais la petite famille va bien, les bébés pèsent 149 et 129 grammes. "Ils sont très vifs, roses et dodus" rapporte l'équipe du zoo. Huan Huan les a lavés et pris dans ses bras devant les yeux de l'équipe émue.

La naissance est un évènement quatre ans quasiment jour pour jour après la naissance du premier bébé panda au Zoo, le 4 août 2017, prénommé Yuan Meng. Fin mars, les deux pandas géants, Huan Huan et Yuan Zi, prêtés par la Chine, avaient tenté de s'accoupler, sous l'œil des vétérinaires et soigneurs. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les vétérinaires avaient pratiqué une insémination artificielle par précaution, la femelle panda n'étant féconde que 24 à 48 heures par an. C'est grâce à cette technique de l'insémination artificielle que Huan Huan avait déjà donné naissance à Yuan Meng.

Il faudra attendre des mois pour voir la première sortie des bébés pandas

Quatre années après la naissance du premier bébé panda à Beauval, on connait désormais le processus qui attend les deux bébés. Ils vont être couvés précieusement par les équipes vétérinaires du Zoo. Il seront séparés de leur mère dans plus de deux ans et sevré d’elle à la même date. On connaitra le nom de naissance dans seulement quelques mois et il faudra attendre encore plus avant de les voir sortir à l’air libre. En 2017, Yuan Meng était né le 4 août et n’avait sa première sortie que le 18 janvier 2018. On se souvient aussi qu’en 2017, Huan Huan avait donné naissance à des jumeaux mais qu’un seul avait survécu.

Les pandas de Beauval sont prêtés par la Chine. Il est prévu dans l’accord que les bébés soient rendus à leur pays d’origine. "Yuan Meng devrait rester en France jusqu'en 2021, date à laquelle il devrait rejoindre la Chine pour prendre part au programme d'élevage en captivité. Cependant, ce transfert pourrait être compromis si la crise sanitaire du Covid-19 n'est pas éteinte", précise le Zoo de Beauval.

Le ZooParc de Beauval espère profiter de cette naissance pour relancer son activité après plus d’un an de restrictions sanitaires liées au Covid-19. En 2017, dans la foulée de la première naissance, chaque mouvement du bébé panda était diffusé sur les réseaux sociaux. Il était devenu une star des réseaux sociaux avec près de 10 millions de vues et chacune de ses apparitions sur Facebook suivie par plusieurs dizaines de milliers de personnes : à tel point que le zoo avait décidé de recruter pour faire face à l'affluence supplémentaire que pourrait connaitre Beauval grâce à la famille Panda.