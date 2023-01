Zooparc de Beauval : plus de 700 postes disponibles au forum de l'emploi

Avis aux personnes en recherche d'un emploi saisonnier : le Zooparc de Beauval organise samedi 14 janvier un forum de l'emploi. Le parc, qui espère accueillir au moins deux millions de visiteurs, comme en 2022 , a besoin de bras dans des dizaines de branches différentes. Il organise un Forum de l'emploi ce samedi 14 janvier pour recruter.

Plus de 700 emplois dans 80 métiers

Des serveurs, des valets et femmes de chambre, des agents d'entretien, d'accueil, de sécurité, des vendeurs en boutique-souvenir, des chargés de communication, des soigneurs... La liste des métiers disponibles est longue : pour l'année 2023, de février à novembre, le site recherche plus de 700 saisonniers. Une large campagne de recrutement qui a lieu tous les ans, chaque fois plus importante. "Nous avons atteint les deux millions de visiteurs en 2022, et nous espérons faire au moins aussi bien en 2023" explique Rodolphe Delord, le directeur du parc. "L'année dernière, au plus fort de la saison, nous avions 1.320 salariés sur le site ; en 2023, ça sera environ 1.500".

Et il en faut, du monde, pour assurer l'accueil des touristes, "de leur arrivée à leur départ". Ainsi, sont recherchés non seulement des saisonniers pour le zoo, mais aussi pour les restaurants et hôtels du parc. Sans compter que la saison s'allonge de plus en plus : "Je ne parle plus de saison estivale" précise Rodolphe Delord. "Désormais, il faut compter sur les vacances de février, de Noël, les longs week-end. Il faut donc de plus en plus de collaborateurs". Un changement qui permet aussi de titulariser, à terme, davantage d'employés.

L'équipe de recrutement de Beauval a aussi été renforcée, pour faire face au challenge d'attirer les saisonniers. "Il faut aller chercher les talents, attirer les travailleurs. C'est pour cela qu'on met en place une aide au logement, avec des appartements mis à disposition, un accès à la mutuelle de l'entreprise, des primes d'intéressement..." développe le directeur.

