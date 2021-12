Zoto Douche veut créer des douches publiques en libre service pour les plus démunis

L'idée a germé dans la tête de Fatou Niakaté au cours de l'année 2019. Elle faisait des maraudes à Bordeaux et en discutant avec les personnes sans domicile fixe, "on s'est rendu compte qu'il y avait cette difficulté à trouver des lieux parce les bains douche ferment tous" raconte-t-elle et les horaires ne sont pas toujours adaptés.

Souvent, les SDF pour obtenir une douche sont obligés de passer par un service d'hébergement. Ils veulent aussi se laver le dimanche - Fatou Niakaté

D'où l'idée de Zoto Douche, "c'est une cabine de douche de cinq mètres carrés, fixe, connectée, automatique et en libre service" explique Fatou Niakaté, "avec chauffage, sol antibactérien et un distributeur de produits d'hygiène, savon, gel douche, rasoirs ou serviettes hygiéniques".

L'accès à l'hygiène est indispensable pour les plus démunis pour Fatou Niakaté Copier

Zoto Douche se chargera de l'entretien des ces douches : "On viendra faire du nettoyage et de la maintenance" précise la cheffe d'entreprise. Les SDF qu'elle a rencontrés ont même posé la question à Fatou Niakaté des éventuels toxicomanes "qui pourraient laisser une seringue dans la douche". Fatou Niakaté a trouvé la solution en travaillant avec des ingénieurs "avec un système de lumière bleue, la personne toxicomane ne pourra pas se piquer parce qu'elle ne verra pas ses veines".

Des douches pour tous

Ces cabines, accessibles pour un prix modique, pourraient intéresser un public plus large que les sans domicile fixe et Fatou Niakaté d'évoquer "les routiers, les sportifs ou les voyageurs", avec une installation de l'équipement dans les gares, ports et aéroports. Fatou Niakaté l'assure, ces douches automatiques prendront moins de place que des toilettes publiques et pourront s'intégrer dans le paysage pour respecter l'environnement.

REPORTAGE - Des douches publiques pour tous en libre service Copier

Un appel au financement

Fatou Niakaté est déjà en contact avec les mairies de Paris et du Havre. La cheffe d'entreprise a besoin de 148.000 euros pur mener à bien son projet et frappe à toutes les portes : BPI France, Banque des Territoires, Conseil régional de Normandie, "j'ai écrit à Hervé Morin et je serai ravie qu'il mette la première pièce à la subvention" souligne Fatou Niakaté et de rappeler les créations d'emploi en vue pour Zoto Douche.