Théâtre de Bastia : Le temps du renouveau et des grands travaux approche

Alors que les programmations culturelles seront présentées prochainement, la Ville de Bastia devra se passer pour les 4 prochaines années de son équipement phare. D'ici la fin de l'année, elle indique espérer lancer les premiers travaux de démontage, de désamiantage et déplombage de la plupart des espaces du théâtre. La première grosse phase du chantier interviendrait au printemps 2024.

"Le permis de construire a été déposé à la fin du mois de juillet par la Ville de Bastia, sur la base des études faites par le groupement d'architectes du bureau d'études, qui pilote donc le projet" a indiqué Jérôme Terrier, le directeur général des services de la Ville de Bastia, invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce vendredi 25 août . "Les phases ultérieures de conception sont en cours avec une phase d'association de l'ensemble des utilisateurs en fait du futur théâtre et du conservatoire Henri Tomasi, et donc nous devrions transférer le conservatoire en début d'année 2024 et fermer le théâtre au public, à priori à la mi-octobre 2023”.

"Offrir au conservatoire près de 3 000 m² de surface utile"

Au fil des mois, les travaux vont s'enchaîner. Salle de 774 spectateurs, scène de dernière génération, façade repensée, ou encore création d'un nouvel espace pour le conservatoire de musique Henri Tomai sur le toit...

"Le bâtiment va être refait de A à Z et ce qui est très intéressant, c'est la reconstitution de surfaces vraiment conformes aux besoins des utilisateurs pour le conservatoire Henri Tomasi qui va donc être placé sur le toit de l'ancien théâtre" poursuit le DGS de la maison carrée bastiaise. Et d'ajouter : "Les mauvais édicules architecturaux qui ont été créés au fil du temps vont être purgés. On va restaurer les façades d'origine de l'architecte Andrea Scala pour venir y implanter 3 étages de structures nouvelles donc, qui mélangeront la structure métallique et le verre, en s'inspirant sans le plagier de l'Opéra de Lyon qui a été fait par Jean Nouvel".

"Le conservatoire bénéficiera de près de 3 000 m² de surface utile" précise encore Jérôme Terrier en indiquant aussi que "les surfaces actuelles du conservatoire seront recyclées dans le fonctionnement même du théâtre, pour différents usages, pour le théâtre, pour les services de la culture de la ville"

Le centre culturel L'Alboru à plein régime

Un gros chantier et deux objectifs pour la municipalité bastiaise : Celui de maintenir le budget... 40M€ ce n'est pas rien, surtout dans ce type de rénovation. Mais aussi de maintenir les délais... Pour une réouverture espérée du théâtre municipal, nouvelle mouture, pour la saison culturelle 2027/2028.

Deux objectifs auxquels s'ajoute un autre enjeu, celui de maintenir une programmation culturelle à Bastia sans son lieu de diffusion principal. Le centre culturel L'Alboru dans les quartiers sud devrait donc pour les prochaines années tourner à plein régime. Le monde du spectacle devrait également investir des lieux inédits et innovants, notamment en extérieur, en misant par ailleurs sur le théâtre de verdure Le Mantinum, au pied de la citadelle de Bastia.