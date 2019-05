1 000 VCub électriques arrivent à Bordeaux

Bordeaux, France

Reconnaissables par leur habillage bleu, 1 000 vélos électriques viennent compléter la flotte des VCub de Bordeaux à partir de ce lundi.

L'objectif est de toucher une nouvelle clientèle et de séduire à nouveau les utilisateurs qui ont abandonné les VCub classiques. D'après Bordeaux Métropole, les vélos en libre service ont accusé une baisse de fréquentation de 15% entre janvier et fin août 2018.

En cause : l'état de la flotte des VCub qui est vieillissant et les Bordelais qui achètent de plus en plus leur propre vélo.

Aller plus loin en vélo

Ces engins électriques s'adressent à ceux qui habitent ou travaillent hors du centre-ville de Bordeaux. Grâce à une batterie en location à six euros par mois, les vélos électriques permettent de rouler pendant dix kilomètres en autonomie. La batterie est entièrement rechargeable en 1h30 depuis n'importe quelle prise électrique.

Le but c'est de permettre aux bordelais d'aller plus loin à vélo, jusqu'à Lormont ou Cenon par exemple.

50% de vélos électriques

A terme, la moitié du parc, aujourd'hui composé de 1 800 vélos, sera électrique.

Les VCub classiques, eux, sont aussi en plein renouvellement puisque 300 vélos tout neufs, plus légers et plus résistants ont récemment fait leur arrivée dans les stations.