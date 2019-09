10 et 20 km de Tours : des perturbations sur les routes à prévoir sur les routes

15.000 personnes vont courir dans les rues ce dimanche, pour la 37ème édition du 10 et 20km de Tours. Cela commence à 8h30 avec le départ du marathon, départ à 9h30 pour les 10km et à 10h30 pour les 20km. Tous les départs et arrivées se font depuis la Place Anatole France.