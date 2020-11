Vacances de Noël : 100% des trains ouverts à la réservation annonce le gouvernement

Si on ne connaît pas encore la date de fin de ce deuxième confinement, le gouvernement anticipe néanmoins la levée des restrictions pour les vacances de Noël. Invité sur BFMTV, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, a assuré que 100% des trains circuleront pour les les fêtes de fin d'année. Une annonce faite alors qu'on ignore encore quelles seront les restrictions en vigueur à cette époque pour combattre l'épidémie de coronavirus.

"J'ai demandé à la SNCF d'être prête à compter de la mi-décembre et jusqu'au 4 janvier à faire circuler 100% de leurs trains et je leur ai demandé d'ouvrir à la réservation" a-t-il déclaré, précisant que ces trajets étaient intégralement ouverts à la réservation et "sont échangeables et remboursables intégralement jusqu'au dernier jour."

Actuellement, la SNCF a réduit son offre et seuls 30% des TGV circulent. Le ministre a insisté sur la nécessité de pouvoir réserver ses billets dès maintenant, afin d'éviter un effet d'embouteillage au dernier moment en cas de levée de confinement. Pour dire cela, Jean-Baptiste Djebbari s'appuie sur les enseignements de l'après-confinement. "60% des Français avaient attendu les 10 derniers jours pour réserver pour les vacances d'été, je pense qu'ils vont se comporter un peu comme ça", a-t-il estimé.

"Il faudra être en mesure de lever les restrictions, poursuit le ministre des Transports. Mais on se met en ordre de marche pour ne pas se rendre compte qu'au 10 décembre il faudra 100% des trains. Aujourd'hui, on a 30% des trains qui circulent et ça prend du temps de remonter à 100%, environ 10 à 15 jours".