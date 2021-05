100% des trains grande ligne en circulation dès cette semaine entre Dijon et Paris

Le calendrier à venir du déconfinement commence à se ressentir aussi sur la circulation des trains en Bourgogne-Franche-Comté. On dresse un état des lieux avec Eric Cinotti, le coordinateur régional du groupe SNCF et directeur TER en Bourgogne Franche-Comté, invité de France Bleu Bourgogne ce lundi

La reprise des réservations commence à se faire sentir depuis une semaine à la SNCF, mais l'offre est elle adaptée à la demande ?

Il y a quelques jours encore, il n'y avait que quatre aller / retour entre Dijon et Paris. On va être à 100% pour les weekend de l'Ascension et de la Pentecôte, et se stabiliser à environ 80% de l'offre à la fin du mois, soit 11 TGV par jour entre Dijon et la capitale, et concernant les TER, trois trains sur quatre roulent en semaine.

Quels sont les axes les plus demandés ?

Les trajets vers Paris arrivent en tête. Mais la demande vers le Sud Est est également importante vers des destinations comme Lyon, Marseille ou Montpellier, et on sent déjà que les ventes se multiplient vers "le soleil". Des trains sont déjà complets, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. J'en ai fait l'expérience pour prendre un billet pour ma fille dans un TGV vers Paris cette semaine. Elle n'a pas eu le choix de sa place.

Allez vous faire des efforts en matière de prix ?

D'ordinaire sur les TGV, il y a un billet sur 4 à prix réduit et actuellement la SNCF propose une offre de 5 millions de billets à 39 euros quelque soit sa destination en France, et pour les moins de 12 ans, ils sont à 8 euros. C'est une offre vraiment destinée aux familles et au niveau de l'offre régionale, décidée avec le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'est très attractif, car depuis trois ans pour les moins de 26 ans, vous avez 50% de réduction même sans aucune carte commerciale. Vous pouvez aller à Paris pour 18 euros !

Quel est le protocole sanitaire exigé dans les trains ?

Depuis mars 2020, nos rames sont nettoyées, tout comme nos gares. A Dijon, vous trouvez par exemple des distributeurs de gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire comme dans tous les lieux publics et c'est très respecté par les voyageurs, je dois le reconnaître. Nous faisons tout pour rassurer les gens et la meilleure preuve, c'est qu'on a jamais détecté de cluster dans nos gares ou nos trains. C'est aussi sûr de prendre le train que d'aller au supermarché pour faire ses courses.

Eric Cinotti, coordinateur régional de la SNCF en Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Christophe Tourné

Ecoutez l'interview complète