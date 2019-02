100 km de voies réservées aux cars sur les autoroutes autour de Marseille en 2023

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Roland Blum, vice-président chargé des transports à la métropole Aix-Marseille-Provence a indiqué qu'en 2023, "cent kilomètres de couloirs seront réservés aux cars sur les autoroutes de la métropole, ce qui sera unique en France". Aujourd'hui, six kilomètres sont réservés entre Aix-en-Provence et Marseille sur l'A51. D'ici 2021, quarante kilomètres supplémentaires seront amenagés entre Marseille, Aix, Vitrolles et Aubagne. "Nous travaillons sur des couloirs de bus accessibles en site propre" a expliqué l'élu marseillais.

"Un réseau performant d'ici 2025." (Roland Blum)

Alors que Marseille détient le record de la ville la plus embouteillée de France, qu'elle compte six fois moins de pistes cyclables et trois fois moins de réseaux de transport en commun qu'à Lyon, Roland Blum a expliqué que "d'ici 2025, nous aurons un réseau performant sur l'ensemble de la métropole". À Marseille, la ligne de tramway nord-sud reliera en 2025 la Castellane jusqu'à la Rouvière. Le métro ira jusqu'à Saint-Loup. Des bus à haut niveau de service partiront de Capitaine Gèze pour desservir Montolivet.

Le Valtram reliera Aubagne à la Bouilladisse en 2024

Le vice-président chargé des transports a par ailleurs indiqué que le projet de téléphérique à Marseille vers Notre-Dame-de-la-Garde est "à l'étude mais pas d'actualité". Quant au Valtram, il reliera Aubagne à la Bouilladisse en 2024.