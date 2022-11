110 sur l'autoroute ? Les drômois partagés sur l'A7

Une autoroute limitée à 110 kilomètres/heure plutôt qu'à 130 km/h, sept Français sur 10 sont pour. Parmi eux figure Francis, sexagénaire en pause café avec sa femme sur l'aire de Portes-lès-Valence : "nous, on a déjà commencé, là je roule à peu près à 115, je lève le pied pour consommer moins d'essence". Mais d'autres sont beaucoup moins favorables à l'éventualité, comme Julien, automobiliste en plein sandwich rapide, entre deux bouchées il avoue qu'il aimerait bien que "d'autres pays se bougent, parce que là nous, en Europe, on trinque pour eux". Parmi les réticents, on trouve aussi des travailleurs qui font beaucoup de route. "Moi, quelques minutes ça peut faire la différence, le client peut avoir fermé boutique", raconte Laurent. Pascal, électricien, se rend lui sur les situations urgentes : "vous avez 120 personnes sans électricité, il faut aller vite, c'est déjà bien de respecter le 130", sourit-il. Les automobilistes sont partagés donc, et à l'instar de Leslie, réclament des preuves.

Une réduction de la vitesse de 20 kilomètres par heure sur l'autoroute peut réduire jusqu'à 25% l'émission de gaz polluants

L'analyse est signée ATMO, laboratoire de la qualité de l'air en Rhône-Alpes. Ces gaz polluants, type dioxyde d'azote, sont dangereux pour la santé et responsables de 2000 décès prématurés chaque année en Auvergne-Rhône-Alpes, selon Santé Publique France. Ils sont principalement dangereux et nocifs dans les environs de l'autoroute. Abaisser la vitesse autorisée aurait aussi un petit effet positif sur les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, différents des gaz polluants cités auparavant) et sur les émissions de particules fines. "En réduisant la consommation de carburant on rejette moins de gaz à effet de serre, mais l'effet a moins d'impact que sur les gaz polluants. Pour un impact réel il faudrait surtout réduire le nombre de voitures, ça c'est l'enjeu", précise la référente Drôme d'ATMO, Gladys Mari. Elle ajoute que la solution législative ne fonctionne pas toujours, en citant l'exemple du périphérique de Lyon où, malgré l'abaissement de la vitesse autorisée de 20 kilomètres par heure, la vitesse moyenne n'a été réduite que de 10 km/h. L'expérimentation est plus réussie à Valence, où le passage de 110 à 90 sur le tronçon de l'A7 a réduit de 10 à 15% les gazs nocifs...Les enjeux, comme le souligne Véronique, sont aussi les modes alternatifs de déplacement. "Je pourrais me passer de ma voiture si on avait un beau réseau de train", explique-t-elle.