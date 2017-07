Douze communes de l'agglomération de Lille appliqueront la circulation différenciée avec la vignette Crit’Air

Le préfet des Hauts-de-France a présenté, ce mardi 18 juillet, son plan pour améliorer la qualité de l'air. Il a notamment rendu public le périmètre de l'agglomération lilloise où sera mise en place la circulation différenciée en cas d’alerte à la pollution de l'air : 12 villes sont concernées.

Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France a détaillé, ce mardi 18 juillet, les mesures qui seront mises en places en cas de pic de pollution. Des mesures dans les secteurs agricoles, industriel ou encore tertiaire. Mais aussi la mise en place de la circulation différenciée ou régulée avec l’instauration d’une vignette Crit’Air obligatoire dans la région depuis le 1er juillet.

Douze communes de la Métropole Européenne de Lille

Pour l'instant seules 12 communes de l'agglomération de Lille (la Métropole Européenne de Lille, la MEL) sur 90 appliqueront la circulation différenciée en cas d’alerte pollution. Ces communes sont Lille, Lomme, Hellemmes, Marcq-en-Baroeul, Lezennes, Mons-en-Baroeul, La Madeleine, une partie de Sequedin, Lambersart, Marquette-lez-Lille, Saint-André-lez-Lille et Ronchin. Damien Castelain, le président de la MEL espère convaincre les élus des 90 communes de la Métropole à s’engager dans la lutte contre la pollution de l’air et d’intégrer cette zone de circulation restreinte en cas de pic de pollution (voir la carte plus bas).

38% des véhicules ne pourront pas rouler dans le Nord

Dans ces communes en cas d'alerte pollution, les titulaires d’un véhicule avec une vignettes Crit'Air, indiquant 4 ou 5 (voitures les plus polluantes) devront laisser leur voiture au garage. Cela représente 38% des véhicules immatriculés dans le Nord. Les autres pourront donc rouler toute l'année sans restriction. Même si le préfet de région aimerait que le covoiturage se développe

La vignette Crit'Air peut être commandée sur le site certificat-air.gouv.fr, pour le prix de 4,18 €.