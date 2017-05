12 heures pour faire Paris - Clermont en train

Ils étaient 150 passagers attendus ce mardi soir à Clermont-Ferrand. Le train est finalement arrivé le lendemain matin, à 7 heures, après une nuit passée en gare de Nevers. Apparemment l'Intercités avait pris trop de retard pour passer avant les travaux nocturnes programmés par la SNCF.

Xavier a la colère froide ce mercredi matin après pourtant douze heures passées dans ce train Intercités entre Paris et Clermont-Ferrand. "C'est la Croix rouge qui a apporté des duvets aux passagers, sachant qu'on a passé la nuit sur les sièges de la SNCF, en position assise ou couchée comme on pouvait et sachant que la lumière était maintenue dans les rames." Ce Puydômois devait faire l'aller-retour sur Paris dans la journée pour des raisons professionnels : le voyage aura été sacrément rallongé.

Ce mardi 16 mai, l'Intercités 5983 s'arrête à plusieurs reprises et accumule le retard jusqu'à Nevers. C'est à ce moment là que le chef de bord informe les passagers, dont Xavier, que le voyage s'arrête ici : "Parce qu'il y a un chantier qui démarrait normalement après le dernier train, qui était le nôtre, sauf que notre train ayant deux heures de retard environ, il était hors de question de ne pas rouvrir le chantier ce soir là". Décision incompréhensible pour Xavier qui interpelle la SNCF via les réseaux sociaux.

Pour le train 5983 votre choix est de mener vos passagers dans les meilleures conditions ou de favoriser un chantier ? #SNCFRapprochonsNous — XG-63 (@XG63) May 16, 2017

La réponse de la SNCF, quant à elle, est un peu succincte.

@XG63 Concernant votre prise en charge, ce qui est acté c'est que votre Intercités a pour terminus exceptionnel Nevers. — SNCF (@SNCF) May 16, 2017

Certains passagers, femmes enceintes, personnes fragiles vont se voir proposer un hébergement sur Nevers. D'autres décident de rejoindre Clermont-Ferrand par leurs propres moyens : "Soit avec des covoiturages, soit avec des taxis particuliers. On m'a proposé une place c'était 80 euros par personne !" Reste donc 70 passagers qui vont passer la nuit dans les rames et repartir vers 5h20 de Nevers.

A l'arrivée en gare de Clermont ce mercredi matin, pas d'accueil particulier pour ces naufragés du rail. "Il y avait un appel général au niveau des haut-parleurs de la gare pour dire qu'on pouvait demander un remboursement en ligne." Quid des frais de parking de Xavier, sensiblement augmentés ? Des frais de taxis de ceux qui ont pris cette option pour rentrer dans la nuit ? Et notre voyageur de poser la question à la SNCF : "Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'entre des voyageurs et un chantier qu'il est possible de reporter, on choisit de ne pas reporter le chantier".

Des travaux liés à un chantier programmé le week-end et qui ne pouvaient donc pas être reportés selon la SNCF.