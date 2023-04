12 kilomètres de bouchons en raison de travaux à Ostheim au nord de Colmar

Attention si vous avez prévu de circuler au nord de Colmar jusqu'au mardi 2 mai. Des travaux de basculement de chaussée ont débuté la nuit dernière sur la route départementale 83, au niveau de la commune d'Ostheim. La Collectivité européenne d'Alsace conseille d'éviter le secteur. 12 kilomètres de bouchons cumulés ont été signalés ce samedi 29 avril, en fin de matinée.

Pour ne pas se retrouver bloqué, il est suggéré de prendre la sortie 25 direction Fribourg en venant du sud et d'emprunter la route départementale 52. En venant du nord, il est possible d'emprunter la sortie 17 direction Marckolsheim, via le même axe.