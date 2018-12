12 rames du tramway de Nantes immobilisées jusqu'à nouvel ordre

Nantes, France

A Nantes, 12 rames de tramway vont rester au dépôt à partir du mercredi 5 décembre et jusqu'à nouvel ordre, il s'agit des rames les plus récentes du réseau, elles ont été livrées en 2012. La Semitan a décidé d'appliquer le principe de précaution à la suite de deux incidents techniques inexpliqués, le constructeur (la société espagnole CAF) a été mis en demeure d'apporter des réponses le plus rapidement possible.

Moins de tramways aux heures de pointe

L'immobilisation de ces 12 rames sur un parc qui en compte 91 va avoir des conséquences car il faut répartir le matériel restant sur tout le réseau. En heure de pointe, la fréquence de passage est donc réduite de 30 secondes sur chaque ligne à partir du mercredi 5 décembre. La fréquence est inchangée en heures creuses et le soir.