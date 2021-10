Jean Castex doit annoncer 120 millions d'euros pour les transports en commun dans la métropole lilloise

Jean Castex sera à Lille ce mercredi matin puis il se rendra en tramway à Tourcoing: tout un symbole pour le déplacement du Premier ministre sur le thème des transports puisqu'il vient annoncer les lauréats de l'appel à projets lancé par le gouvernement pour le développement des transports collectifs. Il s'agit d'une enveloppe globale de 900 millions d'euros qui va être répartie entre 162 projets différents partout en France. Et si Jean Castex a choisi la métropole lilloise pour venir faire ces annonces, c'est parce que la MEL fait partie des collectivités qui vont être les mieux dotées avec une enveloppe globale de 900 millions d'euros.

Les 120 millions d'euros que la MEL va recevoir du gouvernement doivent servir à financer les grands chantiers prévus dans le Schéma Directeur des Infrastructures de Transports qui regroupe l'ensemble des projets en matière de transports en commun dans la métropole lilloise pour les 15 prochaines années. Il a été voté en 2019 par les élus de la MEL et son coût est aujourd'hui évalué à 3 milliards d'euros.

Photo d'illustration © Radio France - Aurélien Accart

Sur ces 3 milliards, environ un milliard doit être dédié au renouvellement du matériel, à savoir les bus, les tramways et les métros. Les deux autres milliards eux doivent être affectés à la construction ou à la prolongation de 5 lignes de tramway, et notamment la construction d'une ligne très attendue entre Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, Roubaix et Hem. Sauf que les études sont toujours en cours, que les maires négocient pour avoir la meilleure implantation pour leur ville et que les tracés ne sont donc toujours pas décidés à l'heure qu'il est.