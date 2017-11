120 passagers évacués d'un TER près d'Arras après un début d'incendie

Un incendie s'est déclenché à bord un TER, dans le Pas de Calais, sur la ligne Roue-Amiens-Arras-Lille ce mercredi soir. Il a été rapidement maîtrisé, il n'y a pas de blessé. Un incident dû à un acte de malveillance.

120 passagers d'un Train Express Régional ont été évacués, ce mercredi soir, en gare d'Achiet le Grand, près d'Arras (Pas de Calais). Le train reliait Rpuen à Lille. Un incendie s'est déclenché au niveau du toit d'une voiture. Il s'est éteint de lui-même avant l'arrivée des pompiers qui ont procédé à des vérifications.

Un acte de malveillance

L'incendie aurait été déclenché suite à un acte de malveillance. Un tuyau a été découvert sur une caténaire, ce fil aérien qui alimente le train en électricité, ce qui aurait provoqué une étincelle. La SNCF a remis la pièce aux enquêteurs et va déposer plainte. Par précaution, le train a été stoppé en gare d'Achiet le Grand et les voyageurs ont fini leur périple en bus, deux véhicules ont été mobilisés par l'entreprise pour acheminer tout le monde à destination vers Arras, Douai et Lille.