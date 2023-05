120 représentants du territoire normand écrivent à Elisabeth Borne pour dire non au contournement est de Rouen

Le ministre des transports a promis une réponse sur les projets routiers avant l'été d'où l'urgence pour chaque camp de faire entendre sa voix.

Parmi les collectivités concernées, la Région et le département de la Seine-Maritime ont réitéré leur soutien au projet, le département de l'Eure, alors présidé par Sébastien Lecornu, s'est désengagé, tout comme la Métropole de Rouen qui bataille pour obtenir l'abandon du contournement.

Les premiers à s'être opposés au projet autoroutier, ce sont les écologistes aujourd'hui rejoints par un très grand nombre d'élus et de citoyens, se dont se réjouit Jean-Michel Bérégovoy pour qui "le contournement n'est pas un projet du 21e siècle" au regard notamment de l'urgence climatique et de la préservation de la biodiversité.

Aujourd'hui plus de 120 personnes élus de tous bords, citoyens, personnalités et présidents d'associations ont signé la tribune. A leur tête, le président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol. D'abord défenseur du projet, il y est aujourd'hui farouchement opposé et multiplie les rencontres avec le ministre des transports Clément Beaune et la Première ministre Elisabeth Borne.

Ses arguments sont nombreux : il y a l'urgence climatique, les risques pour la qualité de l'air, le coût pharaonique du projet (plus d'un milliard d'euros en 2015). Nicolas Mayer-Rossignol en appelle également au respect de la démocratie. La majorité a gagné la mairie de Rouen avec un programme contre le contournement et la métropole a largement voté contre aussi.

Un autre argument est avancé par le président du CESER (conseil économique social et environnemental régional), Jean-Luc Léger, il concerne la santé publique : " un jour, je suis persuadé que des riverains attaqueront des collectivités territoriales et leurs élus pour dire "vous avez décidé, vous avez accepté, vous avez mis en place et aujourd'hui j'ai un cancer et je vous accuse""

Pour les signataires, le transport routier est dépassé, il faut miser aujourd'hui sur le ferroviaire avec la LNPN (ligne nouvelle Paris-Normandie) et le SEM (service express métropolitain) qui devraient être les priorités en terme d'investissement. Reste au gouvernement de trancher. Il a promis de grandes orientations avant l'été.